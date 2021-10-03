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Урожай: прогнозы, новости

Урожай: прогнозы, новости
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:37

  Denik написав:
  rorandak написав:так, наче зростає, не дихаємо щоб не відлякати

Ягель ніяк не росте.
А ось соняшник вже виріс і майже весь скосили...

Нічьо, і для оленів буде свято колись, головне, шоб здобутки соняшників не вийшли в -50%, коли олені здобудуть :mrgreen:

зі. найголовніше мати + в довгу ))))
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:53

  Denik написав:
  rorandak написав:так, наче зростає, не дихаємо щоб не відлякати

Ягель ніяк не росте.
А ось соняшник вже виріс і майже весь скосили...


Откуда вы эту инфу взяли???
По Латифундисту на 23.09 собрали только 4,27 млн. тн, отставание от прошлого года 2,54 млн. тн., который тоже был с отставанием.
Вести с полей северо-запада Украины: 10 дней вообще на поля выехать не могли из за дождей, сегодня общался с одним аграрием только сегодня собирались выпускать технику.
Подсолнечник на полях, мокнет, гниет, сыпется. В отличии от прошлого года его прийдется сушить, на это пойдут лишние объемы пелеты/газа. Для меня тема топлива очень больная, надеюсь погода немного улучшится, и семечку таки соберут без новых потерь.

По курсу я бы обратил внимание что НБУ практически ничего не выкупает кроме дежурных 5 миллионов, если НБУ и держит вниз то больше виртуально.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:
  Denik написав:Тим часом оновилися дані з експорту зерна.
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
Результат - 13,1 млн.т. Випередження відносно минулого року зросло з 11 до 13% - 1,7 млн.т.

Знову оновились дані. Експорт 13,6 млн.т., Випередження - 1,833 млн.т. або 13,5%.
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
За допомогою цього і ревальвуємо потроху.

Експорт зерна й надалі прискорюється, що призводить до збільшення валютної виручки та повільної ревальівації.
Результат на сьогодні - 14,55 млн. т., Випередження до 2020 - 2,24 млн. т., або 15,3%. Ще й сезон олії почався...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:24

Denik
заллємо зраду олією)
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:45

  rorandak написав:Denik
заллємо зраду олією)

https://biz.today.ua/ukrayina-vtratyla- ... rozhchaty/
Україна втратила половину врожаю соняшнику: рослинна олія буде стрімко дорожчати

Тобто тренд буде зберігатися - долар буде дешевшати, а ціни - зростати.
Чим зраду не заливай - вона зрадою і залишиться.
akido
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:02

  akido написав:
  rorandak написав:Denik
заллємо зраду олією)

https://biz.today.ua/ukrayina-vtratyla- ... rozhchaty/
Україна втратила половину врожаю соняшнику: рослинна олія буде стрімко дорожчати

Тобто тренд буде зберігатися - долар буде дешевшати, а ціни - зростати.
Чим зраду не заливай - вона зрадою і залишиться.


На кожне зрадофільске посилання з сумнівних сайтів, знайдеться посилання переможне 8)
https://www.epravda.com.ua/columns/2021/09/24/678148/
"Цього року Україна як аграрна держава б’є всі рекорди. Так, наші аграрії намолотили найбільшу за останні 30 років кількість ранніх зернових — 46 млн тонн!
Уперше в історії взято планку зі збору пшениці, яка перевищує три десятки мільйонів, - більше 33 млн тонн. Це на 26% більше, ніж торік, і навіть більше прогнозу на цей рік.
У результаті ми можемо вийти на надвисоку пропозицію зерна за підсумками року – понад 80 млн тонн.
Серед лідерів врожайності – Хмельниччина, Черкащина та Вінниччина, за кількістю зібраного врожаю — Одещина, Харківщина та Дніпропетровщина.
Причому, що важливо: такі показники дозволять повністю покрити як внутрішній попит на продовольчу пшеницю, так й експортні очікування.
3,6 млн тонн цього зерна буде спрямовано на внутрішні потреби, 9,6 млн тонн фуражу – відправлено за кордон. Це означає, що в цілому ми можемо експортувати близько 24,4 млн тонн зерна, – у фінансовому еквіваленті це принесе нашій країні 6 млрд дол. виручки."

Ще не розумію цього: "не радійте, що долар падає бо ціни зростають", ну не падав би, то ще більше зростали б, і що
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:00

  akido написав:
  rorandak написав:Denik
заллємо зраду олією)

https://biz.today.ua/ukrayina-vtratyla- ... rozhchaty/
Україна втратила половину врожаю соняшнику: рослинна олія буде стрімко дорожчати

Тобто тренд буде зберігатися - долар буде дешевшати, а ціни - зростати.
Чим зраду не заливай - вона зрадою і залишиться.


Попахивает звездежом.


Станом на 23 вересня в Україні обмолочено соняшнику з площі в понад 2 млн га, що становить 31% до прогнозу, та намолочено 4,2 млн т зерна. Про це свідчать дані інтерактивної карти «Урожай онлайн 2021».

Лідером за темпами збору соняшнику стала Херсонщина, де обмолочено 74% площ виділених під культуру. Також серед лідерів Луганська та Донецька обл., які обмолотили відповідно 62% та 53% відведених площ.

На звітну дату середня врожайність культури по Україні становить 2,1 т/га


https://kurkul.com/news/27896-v-ukrayin ... onyashniku


А теперь за 2020 год:


Середня урожайність соняшнику по Україні становить 2,01 т/га.


https://agropolit.com/news/18636-nazvan ... onyashnika
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:30

  Hotab написав:Попахивает звездежом.

Станом на 23 вересня в Україні обмолочено соняшнику з площі в понад 2 млн га, що становить 31% до прогнозу, та намолочено 4,2 млн т зерна. Про це свідчать дані інтерактивної карти «Урожай онлайн 2021».

Лідером за темпами збору соняшнику стала Херсонщина, де обмолочено 74% площ виділених під культуру. Також серед лідерів Луганська та Донецька обл., які обмолотили відповідно 62% та 53% відведених площ.

На звітну дату середня врожайність культури по Україні становить 2,1 т/га
https://kurkul.com/news/27896-v-ukrayin ... onyashniku


https://kurkul.com/news/27860-na-rinkah ... ru-kulturi

Я сам бачив що саме збирали на полях "Лідера за темпами збору соняшнику". Соняшником це можна було назвати умовно. Бо там його вирощують на тих самих землях без сівозмін роками.

Тож побачимо чи було це звіздєжом вже через декілька місяців. Якщо ціни впадуть.
akido
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:35

akido ,



По сравнению с сезоном 2020 года качество семян подсолнечника в этом году гораздо лучше: на элеваторы заходят партии более стабильные по влажности, содержание сорной примеси намного меньше за счет того, что семена вызревшие, выполненные и не проходят при просеивании в сорную примесь», — отметила региональный инженер-технолог ГК «Прометей» Татьяна Минашова.

https://elevatorist.com/blog/read/732-s ... hnika-2021

Все источники говорят о 2+ урожайность. То есть не хуже прошлого года. Ну явно не "потеряли половину".
Hotab
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