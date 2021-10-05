Урожай: прогнозы, новости

Российские сельхозпроизводители сталкиваются со сложностями при сборе зерна и севе озимых культур, накапливая отставание от графика прошлого года.



По итогам августа объем производства продукции сельского хозяйства в РФ рухнул на 10,1%, отчитался Росстат в ежемесячном докладе «О социально-экономическом положении» страны.



Накопленным итогом за 8 месяцев сельхозорганизации сократили выпуск на 3,4%. Причина - в «более позднем, по сравнению с предыдущим годом, началом уборочных работ», отмечает Росстат.



Сбор зерна к началу сентября оказался ниже прошлогоднего на 12,6%, или 14,7 миллиона тонн. Пшеницы намолочено на 13,1% меньше, чем годом ранее, а разрыв достиг 10,9 млн тонн.



Российские сельхозпроизводители в этом году столкнулись с серьезным снижением рентабельности: цены на материально-технические ресурсы подскочили, а стоимость зерна искусственно занижается пошлинами, отмечает гендиректор центра «СовЭкон» Андрей Сизов.



В наибольшей степени от этого страдает Поволжье, где из-за неблагоприятных погодных условий урожайность в этом году упала до минимума за последние годы, указывает он: в ПФО сбор пшеницы составит 11 млн тонн, что на 43% ниже прошлого года. Падение выпуска стало следствием слабых результатов уборочной кампании по широкому кругу хозяйств, пишут аналитики Райффайзенбанка.



Похожая ситуация была в 2018 году, когда в августе спад превышал 10%. Провал в сельском хозяйстве уже сказывается на показателях всей экономики: рост ВВП в годовом выражении замедлился почти вдвое, а в августе относительно июля и вовсе зафиксировал спад - на 1%.



Сев озимой пшеницы, на которую в России приходится до 70% урожая, также отстает: площади в этом году могут сократиться впервые за четыре года - на 0,7-1,2 млн га, оценивает СовЭкон.



Наиболее существенно сев буксует в Поволжье, где фермеры засеяли на 0,7 млн га меньше прошлого года.



«Ожидаемое сокращение площади связано с неблагоприятными погодными условиями во второй половине лета и начале осени в Поволжье. Во многих регионах фермеры из-за засухи не решились сеять в сухую землю», - говорит Сизов.



Проблемы с урожаем могут подлить масла в огонь инфляции, которая продолжает ускоряться в России вопреки прогнозам правительства и попыткам чиновников скомандовать ценам «стой».



По данным на 27 сентября, продовольственная инфляция в стране достигла 9,5% и стала рекордной с января 2016 года. Широкий индекс потребительских цен вырос на 7,26% и также вышел на 5-летний максимум.



Недобор зерна, впрочем, не исключительно российская проблема. В августе Минсельхоз США резко снизил прогнозы по урожаю в ключевых странах-производителях: в Канаде на 24%, а в самих Штатах - до минимума за 19 лет.

