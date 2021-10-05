Урожай: прогнозы, новости

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rorandak написав:так, наче зростає, не дихаємо щоб не відлякати
Ягель ніяк не росте. А ось соняшник вже виріс і майже весь скосили...
Откуда вы эту инфу взяли??? По Латифундисту на 23.09 собрали только 4,27 млн. тн, отставание от прошлого года 2,54 млн. тн., который тоже был с отставанием. Вести с полей северо-запада Украины: 10 дней вообще на поля выехать не могли из за дождей, сегодня общался с одним аграрием только сегодня собирались выпускать технику. Подсолнечник на полях, мокнет, гниет, сыпется. В отличии от прошлого года его прийдется сушить, на это пойдут лишние объемы пелеты/газа. Для меня тема топлива очень больная, надеюсь погода немного улучшится, и семечку таки соберут без новых потерь.
По курсу я бы обратил внимание что НБУ практически ничего не выкупает кроме дежурных 5 миллионов, если НБУ и держит вниз то больше виртуально.
Denik написав:Тим часом оновилися дані з експорту зерна. https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna Результат - 13,1 млн.т. Випередження відносно минулого року зросло з 11 до 13% - 1,7 млн.т.
Експорт зерна й надалі прискорюється, що призводить до збільшення валютної виручки та повільної ревальівації. Результат на сьогодні - 14,55 млн. т., Випередження до 2020 - 2,24 млн. т., або 15,3%. Ще й сезон олії почався...
Україна втратила половину врожаю соняшнику: рослинна олія буде стрімко дорожчати
Тобто тренд буде зберігатися - долар буде дешевшати, а ціни - зростати. Чим зраду не заливай - вона зрадою і залишиться.
На кожне зрадофільске посилання з сумнівних сайтів, знайдеться посилання переможне https://www.epravda.com.ua/columns/2021/09/24/678148/ "Цього року Україна як аграрна держава б’є всі рекорди. Так, наші аграрії намолотили найбільшу за останні 30 років кількість ранніх зернових — 46 млн тонн! Уперше в історії взято планку зі збору пшениці, яка перевищує три десятки мільйонів, - більше 33 млн тонн. Це на 26% більше, ніж торік, і навіть більше прогнозу на цей рік. У результаті ми можемо вийти на надвисоку пропозицію зерна за підсумками року – понад 80 млн тонн. Серед лідерів врожайності – Хмельниччина, Черкащина та Вінниччина, за кількістю зібраного врожаю — Одещина, Харківщина та Дніпропетровщина. Причому, що важливо: такі показники дозволять повністю покрити як внутрішній попит на продовольчу пшеницю, так й експортні очікування. 3,6 млн тонн цього зерна буде спрямовано на внутрішні потреби, 9,6 млн тонн фуражу – відправлено за кордон. Це означає, що в цілому ми можемо експортувати близько 24,4 млн тонн зерна, – у фінансовому еквіваленті це принесе нашій країні 6 млрд дол. виручки."
Ще не розумію цього: "не радійте, що долар падає бо ціни зростають", ну не падав би, то ще більше зростали б, і що
Україна втратила половину врожаю соняшнику: рослинна олія буде стрімко дорожчати
Тобто тренд буде зберігатися - долар буде дешевшати, а ціни - зростати. Чим зраду не заливай - вона зрадою і залишиться.
Попахивает звездежом.
Станом на 23 вересня в Україні обмолочено соняшнику з площі в понад 2 млн га, що становить 31% до прогнозу, та намолочено 4,2 млн т зерна. Про це свідчать дані інтерактивної карти «Урожай онлайн 2021».
Лідером за темпами збору соняшнику стала Херсонщина, де обмолочено 74% площ виділених під культуру. Також серед лідерів Луганська та Донецька обл., які обмолотили відповідно 62% та 53% відведених площ. На звітну дату середня врожайність культури по Україні становить 2,1 т/га
Станом на 23 вересня в Україні обмолочено соняшнику з площі в понад 2 млн га, що становить 31% до прогнозу, та намолочено 4,2 млн т зерна. Про це свідчать дані інтерактивної карти «Урожай онлайн 2021».
Лідером за темпами збору соняшнику стала Херсонщина, де обмолочено 74% площ виділених під культуру. Також серед лідерів Луганська та Донецька обл., які обмолотили відповідно 62% та 53% відведених площ. На звітну дату середня врожайність культури по Україні становить 2,1 т/га https://kurkul.com/news/27896-v-ukrayin ... onyashniku
По сравнению с сезоном 2020 года качество семян подсолнечника в этом году гораздо лучше: на элеваторы заходят партии более стабильные по влажности, содержание сорной примеси намного меньше за счет того, что семена вызревшие, выполненные и не проходят при просеивании в сорную примесь», — отметила региональный инженер-технолог ГК «Прометей» Татьяна Минашова.
В окупантів таки врожай не дуже, як і прогнозував Denik, хоча "ватники" з валютної гілки запевняли, що на московії прям рекорди врожайності.
Российские сельхозпроизводители сталкиваются со сложностями при сборе зерна и севе озимых культур, накапливая отставание от графика прошлого года.
По итогам августа объем производства продукции сельского хозяйства в РФ рухнул на 10,1%, отчитался Росстат в ежемесячном докладе «О социально-экономическом положении» страны.
Накопленным итогом за 8 месяцев сельхозорганизации сократили выпуск на 3,4%. Причина - в «более позднем, по сравнению с предыдущим годом, началом уборочных работ», отмечает Росстат.
Сбор зерна к началу сентября оказался ниже прошлогоднего на 12,6%, или 14,7 миллиона тонн. Пшеницы намолочено на 13,1% меньше, чем годом ранее, а разрыв достиг 10,9 млн тонн.
Российские сельхозпроизводители в этом году столкнулись с серьезным снижением рентабельности: цены на материально-технические ресурсы подскочили, а стоимость зерна искусственно занижается пошлинами, отмечает гендиректор центра «СовЭкон» Андрей Сизов.
В наибольшей степени от этого страдает Поволжье, где из-за неблагоприятных погодных условий урожайность в этом году упала до минимума за последние годы, указывает он: в ПФО сбор пшеницы составит 11 млн тонн, что на 43% ниже прошлого года. Падение выпуска стало следствием слабых результатов уборочной кампании по широкому кругу хозяйств, пишут аналитики Райффайзенбанка.
Похожая ситуация была в 2018 году, когда в августе спад превышал 10%. Провал в сельском хозяйстве уже сказывается на показателях всей экономики: рост ВВП в годовом выражении замедлился почти вдвое, а в августе относительно июля и вовсе зафиксировал спад - на 1%.
Сев озимой пшеницы, на которую в России приходится до 70% урожая, также отстает: площади в этом году могут сократиться впервые за четыре года - на 0,7-1,2 млн га, оценивает СовЭкон.
Наиболее существенно сев буксует в Поволжье, где фермеры засеяли на 0,7 млн га меньше прошлого года.
«Ожидаемое сокращение площади связано с неблагоприятными погодными условиями во второй половине лета и начале осени в Поволжье. Во многих регионах фермеры из-за засухи не решились сеять в сухую землю», - говорит Сизов.
Проблемы с урожаем могут подлить масла в огонь инфляции, которая продолжает ускоряться в России вопреки прогнозам правительства и попыткам чиновников скомандовать ценам «стой».
По данным на 27 сентября, продовольственная инфляция в стране достигла 9,5% и стала рекордной с января 2016 года. Широкий индекс потребительских цен вырос на 7,26% и также вышел на 5-летний максимум.
Недобор зерна, впрочем, не исключительно российская проблема. В августе Минсельхоз США резко снизил прогнозы по урожаю в ключевых странах-производителях: в Канаде на 24%, а в самих Штатах - до минимума за 19 лет.