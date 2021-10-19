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Урожай: прогнозы, новости
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 07:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На рынке кукурузы предложение значительно превышает спрос http://agroportal.ua/news/ukraina/na-ry ... it-medlit/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 08:24

  vitaliian написав:
На рынке кукурузы предложение значительно превышает спрос http://agroportal.ua/news/ukraina/na-ry ... it-medlit/

При нафті по 83 всю "дешеву" кукурузу перегонять на біоетанол в тих самих США та Бразилії...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Експорт зерна й надалі прискорюється, що призводить до збільшення валютної виручки та повільної ревальівації.
Результат на сьогодні - 14,55 млн. т., Випередження до 2020 - 2,24 млн. т., або 15,3%. Ще й сезон олії почався...

Тим часом експорт зерна вже 15 млн.т. Випередження - 2.271 або 15,2%.
Це і буде підтримувати ревальвацію
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:29

  Denik написав:
  Denik написав:Експорт зерна й надалі прискорюється, що призводить до збільшення валютної виручки та повільної ревальівації.
Результат на сьогодні - 14,55 млн. т., Випередження до 2020 - 2,24 млн. т., або 15,3%. Ще й сезон олії почався...

Тим часом експорт зерна вже 15 млн.т. Випередження - 2.271 або 15,2%.
Це і буде підтримувати ревальвацію
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna


Один із головних чинників ревальвації, вважаю
якщо порівняти із попередніми роками, коли екпорт піде на спад? (і очікувано гривня почне девальвувати)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:Один із головних чинників ревальвації, вважаю
якщо порівняти із попередніми роками, коли екпорт піде на спад? (і очікувано гривня почне девальвувати)

Експорт зернових може піти на спад лише восени 2022. Чого я акцентую на об'єм експорту 15 млн. т.? Бо експортний потенціал 60-65 млн. т. Експортовано лише чверть - а курс всі бачать. Та й врожай ранніх зернових у 2022 скоріше за все буде непоганим.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:43

  Denik написав:Тим часом експорт зерна вже 15 млн.т. Випередження - 2.271 або 15,2%.
Це і буде підтримувати ревальвацію
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna

Експорт зерна сягнув вже 17 млн. т. Випередження - 2.153 або 12,7%. Тобто експорт зерна пригальмував. Мабуть таки вплинув початок сезону роботи с соняшником. По НБУ все гребе й нагрібає, а дна не видно....
Denik
 
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