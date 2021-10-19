Урожай: прогнозы, новости

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Denik написав:Експорт зерна й надалі прискорюється, що призводить до збільшення валютної виручки та повільної ревальівації. Результат на сьогодні - 14,55 млн. т., Випередження до 2020 - 2,24 млн. т., або 15,3%. Ще й сезон олії почався...
Denik написав:Експорт зерна й надалі прискорюється, що призводить до збільшення валютної виручки та повільної ревальівації. Результат на сьогодні - 14,55 млн. т., Випередження до 2020 - 2,24 млн. т., або 15,3%. Ще й сезон олії почався...
greenozon написав:Один із головних чинників ревальвації, вважаю якщо порівняти із попередніми роками, коли екпорт піде на спад? (і очікувано гривня почне девальвувати)
Експорт зернових може піти на спад лише восени 2022. Чого я акцентую на об'єм експорту 15 млн. т.? Бо експортний потенціал 60-65 млн. т. Експортовано лише чверть - а курс всі бачать. Та й врожай ранніх зернових у 2022 скоріше за все буде непоганим.
Експорт зерна сягнув вже 17 млн. т. Випередження - 2.153 або 12,7%. Тобто експорт зерна пригальмував. Мабуть таки вплинув початок сезону роботи с соняшником. По НБУ все гребе й нагрібає, а дна не видно....