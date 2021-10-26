Урожай: прогнозы, новости

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Shaman написав:осеннее поступление валюты за зерно - это фактор. который кстати, уже должен был закончиться.
Да уж.
Вивозити, по суті, вже нічого: трейдери експортували з України близько 10 млн т (понад 75%) продовольчої пшениці нового врожаю Тепер пекарям доведеться імпортувати зерно, щоб забезпечити звичайним хлібом «житницю Європи» https://zn.ua/ukr/macrolevel/vivoziti-p ... zhaju.html
Мука подібно піде по минулосезонній траєкторії цукру. Купляти треба муку, а якщо нема за що, то хоч сухарів насушити. Це нагадує як Нафтогаз радісно весною повідомляв, що штовхнув дещицю із запасів з наваром за бугор. Але та ціна в рази менше за теперішні.
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 27 жов, 2021 16:25, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ А пан тільки про пшеницю\борошно чув новини? А про олію? А кукуруза? Що немає цукру в торгівельній мережі? Вивозили бігом пшеницю, бо немає де зберігати, дуже гарний врожай, а ще соняшник і кукуруза, зараз будуть шурувати соняшник з кукурузою. Скоріш за все не вдасться вивести все до нового врожаю, щось залишиться на новий маркетингоий рік, але ви не втрачайте пильність, спостерігайте, у тому числі за рокетою(((
somilitark написав:А пан тільки про пшеницю\борошно чув новини? А про олію? А кукуруза? Що немає цукру в торгівельній мережі? Вивозили бігом пшеницю, бо немає де зберігати, дуже гарний врожай, а ще соняшник і кукуруза, зараз будуть шурувати соняшник з кукурузою.
Цукор є, але вдвічі за рік дорожчий. Щось в цьому дусі чекає і на прод. пшеницю та вироби з неї. Я так розумію саме джерело ви не читали, то ще малу цитату:
Станом на 20 жовтня, зернові компанії продали на зовнішні ринки трохи більше 11 млн т пшениці. З них 90% припадає саме на продовольчу... І ось вам попередній результат такої «державної» політики: пшеничка оперативно вантажиться на судна й вирушає в різні частини світу. А українські пекарі та виробники борошна не уявляють, де братимуть сировину для випічки хліба. «Ще 1,5 млн т… і в нас закінчиться продовольча пшениця», — стверджує голова спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський.
На курс також буде якийсь вплив, бо треба буде закупляти за валюту борошно і, напевно, по вищим цінам як продавали. Ось такі шапки.