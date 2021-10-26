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Урожай: прогнозы, новости

Урожай: прогнозы, новости
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:осеннее поступление валюты за зерно - это фактор. который кстати, уже должен был закончиться.


Да уж.
Вивозити, по суті, вже нічого: трейдери експортували з України близько 10 млн т (понад 75%) продовольчої пшениці нового врожаю
Тепер пекарям доведеться імпортувати зерно, щоб забезпечити звичайним хлібом «житницю Європи» https://zn.ua/ukr/macrolevel/vivoziti-p ... zhaju.html

Мука подібно піде по минулосезонній траєкторії цукру.
Купляти треба муку, а якщо нема за що, то хоч сухарів насушити.
Це нагадує як Нафтогаз радісно весною повідомляв, що штовхнув дещицю із запасів з наваром за бугор. Але та ціна в рази менше за теперішні.
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 27 жов, 2021 16:25, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 16:30

Ой+
А пан тільки про пшеницю\борошно чув новини?
А про олію?
А кукуруза?
Що немає цукру в торгівельній мережі?
Вивозили бігом пшеницю, бо немає де зберігати, дуже гарний врожай, а ще соняшник і кукуруза, зараз будуть шурувати соняшник з кукурузою.
Скоріш за все не вдасться вивести все до нового врожаю, щось залишиться на новий маркетингоий рік, але ви не втрачайте пильність, спостерігайте, у тому числі за рокетою(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 16:47

Re: Урожай: прогнозы, новости

  somilitark написав:А пан тільки про пшеницю\борошно чув новини?
А про олію?
А кукуруза?
Що немає цукру в торгівельній мережі?
Вивозили бігом пшеницю, бо немає де зберігати, дуже гарний врожай, а ще соняшник і кукуруза, зараз будуть шурувати соняшник з кукурузою.


Цукор є, але вдвічі за рік дорожчий. Щось в цьому дусі чекає і на прод. пшеницю та вироби з неї. Я так розумію саме джерело ви не читали, то ще малу цитату:
Станом на 20 жовтня, зернові компанії продали на зовнішні ринки трохи більше 11 млн т пшениці. З них 90% припадає саме на продовольчу...
І ось вам попередній результат такої «державної» політики: пшеничка оперативно вантажиться на судна й вирушає в різні частини світу. А українські пекарі та виробники борошна не уявляють, де братимуть сировину для випічки хліба. «Ще 1,5 млн т… і в нас закінчиться продовольча пшениця», — стверджує голова спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський.

На курс також буде якийсь вплив, бо треба буде закупляти за валюту борошно і, напевно, по вищим цінам як продавали.
Ось такі шапки.
Ой+
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