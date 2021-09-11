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З 2023 року ми знатимемо про
всі закордонні активи наших...

З 2023 року ми знатимемо про всі закордонні активи наших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:39

З 2023 року ми знатимемо про всі закордонні активи наших...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив всі нюанси податкової амністії.

Дивися повний текст З 2023 року ми знатимемо про всі закордонні активи наших громадян, — Гетманцев.
R2
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