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З 2023 року ми знатимемо про всі закордонні активи наших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 вер, 2021 16:39
Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив всі нюанси податкової амністії.
Дивися повний текст З 2023 року ми знатимемо про всі закордонні активи наших громадян, — Гетманцев
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