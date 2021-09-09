Інформаційні технології – один з найпопулярніших напрямів на ринку праці. 18% усіх вакансій стосуються цієї сфери діяльності.
Дивися повний текст Cкільки платять айтівцям у великих містах України.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 17:25
Cкільки платять айтівцям у великих містах України
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Дивися повний текст Cкільки платять айтівцям у великих містах України.
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