Про це повідомляє прес-служба Офісу омбудсмена.
Дивися повний текст Майже 53 мільйони: в мережу «злили» персональні дані українців.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 вер, 2021 19:46
Майже 53 мільйони: в мережу «злили» персональні дані...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже 53 мільйони: в мережу «злили» персональні дані українців.
Додано: Пон 13 вер, 2021 20:54
Поменьше оставляйте свои данные,где бы то ни было.Это было предсказуемо.Выгодный бизнес в Украине.
Додано: Пон 13 вер, 2021 23:06
Обнаружено что-то, которое может или не может... Перевожу, очень хоцца чтобы в Украине было 53 миллиона жителей, - пожалуйста ..вот они.
Додано: Вів 14 вер, 2021 00:24
Re: Майже 53 мільйони: в мережу «злили» персональні дані...
Скорее всего это зацепили nomer.org
Додано: Вів 14 вер, 2021 00:38
Так, на одному із веб-сайтів у мережі Інтернет виявлено базу даних жителів України, що може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинка та квартири.
За інформацією, розміщеною на зазначеному веб-сайті, в базі може міститись майже 53 мільйони записів.
І чим це може загрожувати пересічному? Кредит маючи тільки ці дані навряд чи дадуть
Додано: Вів 14 вер, 2021 00:42
Ukrainian Какие там кредиты. Кредиты сейчас через Дию оформляют. Надо же изобразить видимость работы.
|