ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада" виграло тендер на добудову Дарницького мосту в Києві.
Дивися повний текст Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 08:56
Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст.
Додано: Вів 14 вер, 2021 08:56
Позорисько Кличку за такий стан мосту, друга смуга в напрямку лівого берега в метрових ямах, далі взагалі ні розмітки, ні освітлення і по ньому їздять сотні тисяч людей щодня.
Там де розворот з Березняків на дарницьке шосе, потрібно ліву смугу тим хто по мосту їде зробити непроїзною (постійне червоне світло), дуже аварійно небезпечна дільнка.
Забули про безпеку руху.
Додано: Вів 14 вер, 2021 12:49
Плював Кличко на ваше ганьба, місто для нього джерело бабла та піару.
Додано: Вів 14 вер, 2021 12:52
Re: Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст
Интересно кто за него повторно голосовал? Наверно такие же как и он.
Печально.
Додано: Вів 14 вер, 2021 13:07
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