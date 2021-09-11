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Голова Укрпошти розповів
про скорочення штатів і...

Голова Укрпошти розповів про скорочення штатів і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:57

Голова Укрпошти розповів про скорочення штатів і...

Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта прагне до того, щоб у компанії працювала менша кількість людей, але з більш високими заробітками.

Дивися повний текст Голова Укрпошти розповів про скорочення штатів і небажання персоналу працювати на повну ставку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:44

Мы идем к тому, что у нас будет меньше людей, но БУДУТ ГРОМАДНЫЕ ОЧЕРЕДИ.

Довели людей до ручки, начали экономить 10-15 грн спрашивая отправку через совковую почту. Соответственно увеличилось число отправок посылок.
Это досягнення главы почты или правительства воров? Кому премии миллионные выписывать?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:52

Ну і бреше, даже не червоніє!
iliashuk1980
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:10

p_a_l Сегодня был на почте, очереди вообще не было.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 23:30

Вы будете зарабатывать больше но работать придется по 12 часов 7 дней в неделю. Я не думаю что в селах люди на такое согласятся, там нужно еще и свой огород обрабатывать.
alex7k
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 07:00

Я считаю , что на ставку полную не хотят , потому что в каждом селе ставку не оставят по численности населения, и выйдет 1 почтальон на полную ставку на 3-4 села , вместо 3 по 0.3 , а это очень тяжело и физически ( села могут быть далеко или очень длинными , не наездишься ) и морально ( люди огорченные сим действом ненависть будут спускать на почтальон, а не на его хозяина) У моих родителей в селе так и произошло , когда закрыли отделение и теперь 2 раза приезжает мобильная группа : сотруднице тяжело и все на нее жалуются, хотя она то не причем, по сути то . И вот зачем ей все это ?
malefik275
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 07:43

  alter написав:p_a_l Сегодня был на почте, очереди вообще не было.

Раз на раз не приходится. И у меня бывает без очередей. А бывает так, что клиента хочется послать с его заказом. Черепахи просто не умеют и не хотят работать быстро на потоке. Они не на процентах сидят.
Вы когда нибудь на Новой почте технический перерыв или переучет наблюдали? На Укр почте приходилось. Прикольная штука.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:15

Да ну это бред, что люди не хотят работать на полную ставку.Я работаю на 0,5 ставки, а раньше работала на 0,8, так как сократили до 0,5. Работа осталась таже, её объём не уменьшился. На отделении я один почтальон, чтобы отбыть свои отпуска за пять лет, то пришлось только уволится, так как за пять лет не нашлось человека меня подменить.Никто не хочет за такую з/плату идти работать. И я поверьте очень хочу получать полную ставку, но никак не 0,5 ставки.
parfenovaalevtina8
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:30

Если бы люди получали достойную оплату на полную ставку, то навряд ли бы из них кто-то искал бы подработку на стороне. Разрываться между двумя работами как не очень!
parfenovaalevtina8
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:44

Укрпочта стремится к тому, чтобы в компании работало меньшее количество людей, но с более высокими заработками.


да что там почта, по факту вся страна идет к сокращению численности населения и увеличению времени проведенного на рабочем месте за маленькую морковку к зп.
Slon_Nosov
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