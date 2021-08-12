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Регулятор в Німеччині отримав
запит на сертифікацію...

Регулятор в Німеччині отримав запит на сертифікацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:21

Регулятор в Німеччині отримав запит на сертифікацію...

Пропонуємо до обговорення:
Німецький національний регулятор - Федеральне агентство по мережах (Bundesnetzagentur) - отримав від компанії Nord Stream 2 AG, яка займатиметься експлуатацією газопроводу "Північний потік - 2", документи на її сертифікацію в якості незалежного оператора транспортної системи.

Дивися повний текст Регулятор в Німеччині отримав запит на сертифікацію \"Північного потоку - 2\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:21

Сколько иностранных автомобильных заводов в России? Ответ:21. А у нас ещё пока ни одного. Немцы не дураки же.
yegres
 
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