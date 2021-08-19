Так вважає віце-президент Світового банку.
Дивися повний текст Зниження тарифу на електроенергію для населення ослабить економіку України — Світовий банк.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 15:05
Зниження тарифу на електроенергію для населення ослабить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зниження тарифу на електроенергію для населення ослабить економіку України — Світовий банк.
Додано: Вів 14 вер, 2021 15:06
А чому ці європейські вчителя не кажуть,що навантаження ціни єлектроенергії на заробітну платню в Україні найбільша в європі та сша?
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