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Зниження тарифу на електроенергію
для населення ослабить...

Зниження тарифу на електроенергію для населення ослабить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:05

Зниження тарифу на електроенергію для населення ослабить...

Пропонуємо до обговорення:
Так вважає віце-президент Світового банку.

Дивися повний текст Зниження тарифу на електроенергію для населення ослабить економіку України — Світовий банк.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:06

А чому ці європейські вчителя не кажуть,що навантаження ціни єлектроенергії на заробітну платню в Україні найбільша в європі та сша?
sena_2008atp
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