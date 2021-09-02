Співзасновник Apple Стів Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії Privateer Space. Він відзначив, що його компанія не буде схожа на інші.
Дивися повний текст Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 07:27
Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії.
Додано: Сер 15 вер, 2021 07:27
Человечество обречено. Оно прозреет потом, когда поймет для чего создается сеть старлинк и приемник-передатчик у которого никогда не заканчивается заряд аккумов.
Для тысяч независимых спутников не нужна база на земле.
Попробуйте их сбить палкой.
Все на ДІЮ подписались? Ну теперь получите через приложение повесточку в военкомат. И кстати. Могут найти по пилингу в любой момент. Все делается для вашего же удобства. ))))
Осталось в Дию при обновлении добавить плагин типа OneLocator и можно поднимать с постели. :D
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