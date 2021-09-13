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В Україні вводяться нові
акцизні марки на тютюн та...

В Україні вводяться нові акцизні марки на тютюн та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:06

В Україні вводяться нові акцизні марки на тютюн та...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2021 року вводяться в обіг нові зразки марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах вітчизняного та імпортного виробництва.

Дивися повний текст В Україні вводяться нові акцизні марки на тютюн та електронні сигарети.
R2
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