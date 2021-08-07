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Зміни до Податкового кодексу забезпечать близько 30...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 вер, 2021 09:41
Пропонуємо до обговорення:
Ухвалення змін до Податкового кодексу дозволить додатково акумулювати близько 30 млрд гривень, які можна буде включити до проєкту державного бюджету на 2022 рік при підготовці до другого читання.
Дивися повний текст Зміни до Податкового кодексу забезпечать близько ₴30 мільярдів додаткового ресурсу - Марченко
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:41
Не аккумулировать а отобрать и разворовать. Истина там где вещам дают верные имена. Финансы ау
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