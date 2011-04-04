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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5851585258535854

Обсяг ваших активів (як у так і поза БС) відносно кінця 2013р, дол. екв.:

Байки про банки і не тільки.... 6.1 5 82
1. Виріс більш, як удвічі
12%
10
2. Зріс на 50-100%
7%
6
3. Зріс на 35-50%
5%
4
4. Зріс на 10-35%
6%
5
5. Зріс на 5-10%
1%
1
6. Майже не змінився (+/- 5%)
26%
21
7. Впав на 5-10%
5%
4
8. Впав на 10-25%
10%
8
8. Впав на 25-50%
12%
10
10. Впав більш, як на 50%
16%
13
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 15:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Кацапньюс завжди мипабєділі! :) а нафтик хитродупо написав вимоги газпрому(мах) і рішення суду, свої хотєлки якось не згадує для порівняння...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:40

  demichh написав:
  V2 написав:Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги Газпрому за пунктом "Бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів в 2012-2017 роках.
https://www.epravda.com.ua/news/2017/12/22/632457/

посмотрим что в итоге.
Стокгольмский арбитраж признал действующими основные положения контракта Газпрома и Нафтогаза и удовлетворил большую часть требований российской компании об оплате поставленного на Украину голубого топлива, следует из заявления российского холдинга.
https://vz.ru/news/2017/12/22/900954.html



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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 20:22

Новость касается 42 украинских банков у которых уставной капитал меньше 300 млн грн.

НБУ сдвинул сроки докапитализации , если раньше уставняк надо было увеличить до 300 млн к 11.07.2018 то теперь НБУ на 2 года сдвинул срок до 11.07.2020 года , так же НБУ сдвинул и другие сроки до 400 млн с 2019 на 2022 год

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 20:53

Stringer
Cбербанк меняет евро на доллары.удобно.на сегодня курс 1,177
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 21:08

  потерпевший написав:Stringer
Cбербанк меняет евро на доллары.удобно.на сегодня курс 1,177


я это всегда в обменке делал без проблем нах тот сбербанк
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 12:38

  потерпевший написав:Stringer
Cбербанк меняет евро на доллары.удобно.на сегодня курс 1,177

А ссылкой на этот кросс поделитесь? БМ так тоже делает, а курсы интересно сравнить.
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 13:05

Предлагаю раздел "Акционные предложения банков" переименовать в хроники позора.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 19:59

  LuckyG написав:Предлагаю раздел "Акционные предложения банков" наконец-то переименовать в хроники позора.


Підтримую! Крім лоХотронів немає акцій! В них тілький везучий Ляшко зможе брати участь
qwerty2015
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 21:11

  zzzzzz написав:Новость касается 42 украинских банков у которых уставной капитал меньше 300 млн грн.

НБУ сдвинул сроки докапитализации , если раньше уставняк надо было увеличить до 300 млн к 11.07.2018 то теперь НБУ на 2 года сдвинул срок до 11.07.2020 года , так же НБУ сдвинул и другие сроки до 400 млн с 2019 на 2022 год

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838


Так иначе БС после стольких абортов может и совсем непригодной стать или глядишь совсем двинуть, а еще на ставки сетуете...Подобную реформу можно окрестить вакханалией финансовой сферы, не иначе.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 00:12

  kreuz написав:
  потерпевший написав:Stringer
Cбербанк меняет евро на доллары.удобно.на сегодня курс 1,177

А ссылкой на этот кросс поделитесь? БМ так тоже делает, а курсы интересно сравнить.

https://www.sberbank.ua/currency_commission/
у БМа обычно выгоднее, но не всегда в их кассе может быть необходимая наличность в валюте...
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velvet
 
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