Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 15:40
Кацапньюс завжди мипабєділі!
а нафтик хитродупо написав вимоги газпрому(мах) і рішення суду, свої хотєлки якось не згадує для порівняння...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:40
demichh написав:
посмотрим что в итоге.
Стокгольмский арбитраж признал действующими основные положения контракта Газпрома и Нафтогаза и удовлетворил большую часть требований российской компании об оплате поставленного на Украину голубого топлива, следует из заявления российского холдинга.
https://vz.ru/news/2017/12/22/900954.html
V2
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 20:22
Новость касается 42 украинских банков у которых уставной капитал меньше 300 млн грн.
НБУ сдвинул сроки докапитализации , если раньше уставняк надо было увеличить до 300 млн к 11.07.2018 то теперь НБУ на 2 года сдвинул срок до 11.07.2020 года , так же НБУ сдвинул и другие сроки до 400 млн с 2019 на 2022 год
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 20:53
Stringer Cбербанк меняет евро на доллары.удобно.на сегодня курс 1,177
потерпевший
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 21:08
потерпевший написав: Stringer
Cбербанк меняет евро на доллары.удобно.на сегодня курс 1,177
я это всегда в обменке делал без проблем нах тот сбербанк
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IMPRINTER
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Додано: Суб 23 гру, 2017 12:38
потерпевший написав: Stringer
Cбербанк меняет евро на доллары.удобно.на сегодня курс 1,177
А ссылкой на этот кросс поделитесь? БМ так тоже делает, а курсы интересно сравнить.
kreuz
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Додано: Суб 23 гру, 2017 13:05
Предлагаю раздел "Акционные предложения банков" переименовать в хроники позора.
LuckyG
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Додано: Суб 23 гру, 2017 19:59
LuckyG написав:
Предлагаю раздел "Акционные предложения банков" наконец-то переименовать в хроники позора.
Підтримую! Крім лоХотронів немає акцій! В них тілький везучий Ляшко зможе брати участь
qwerty2015
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Додано: Суб 23 гру, 2017 21:11
zzzzzz написав:
Новость касается 42 украинских банков у которых уставной капитал меньше 300 млн грн.
НБУ сдвинул сроки докапитализации , если раньше уставняк надо было увеличить до 300 млн к 11.07.2018 то теперь НБУ на 2 года сдвинул срок до 11.07.2020 года , так же НБУ сдвинул и другие сроки до 400 млн с 2019 на 2022 год
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Так иначе БС после стольких абортов может и совсем непригодной стать или глядишь совсем двинуть, а еще на ставки сетуете...Подобную реформу можно окрестить вакханалией финансовой сферы, не иначе.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: Нед 24 гру, 2017 00:12
kreuz написав: потерпевший написав: Stringer
Cбербанк меняет евро на доллары.удобно.на сегодня курс 1,177
А ссылкой на этот кросс поделитесь? БМ так тоже делает, а курсы интересно сравнить.
https://www.sberbank.ua/currency_commission/
у БМа обычно выгоднее, но не всегда в их кассе может быть необходимая наличность в валюте...
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velvet
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