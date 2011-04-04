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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 24 гру, 2017 10:56
qwerty2015 написав: LuckyG написав:
Предлагаю раздел "Акционные предложения банков" наконец-то переименовать в хроники позора.
Підтримую! Крім лоХотронів немає акцій! В них тілький везучий Ляшко зможе брати участь
Альтернативный вариант-порка. И это в предновогоднюю неделю. Какой позор. Ушел на старые столбы. Хитросделанным-дулю. Без масла.
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Додано: Нед 24 гру, 2017 21:04
Если старые закончатся, что будете делать?
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Oleg_Sa
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Додано: Нед 24 гру, 2017 21:13
Oleg_Sa написав:
Если старые закончатся, что будете делать?
Закончатся не скоро,либо поднимут ставки с учетом рисков и текущих условий,или на выход-всего два варианта. Вариант сидеть в убыток,как им хочется -не вариант.
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Додано: Пон 25 гру, 2017 13:59
LuckyG написав: Oleg_Sa написав:
Если старые закончатся, что будете делать?
Закончатся не скоро,либо поднимут ставки с учетом рисков и текущих условий,или на выход-всего два варианта. Вариант сидеть в убыток,как им хочется -не вариант.
На вихід, без варіантів...
Бо абарзєлі!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Додано: Пон 25 гру, 2017 14:43
Козак-характерник написав: LuckyG написав: Oleg_Sa написав:
Если старые закончатся, что будете делать?
Закончатся не скоро,либо поднимут ставки с учетом рисков и текущих условий,или на выход-всего два варианта. Вариант сидеть в убыток,как им хочется -не вариант.
На вихід, без варіантів...
Бо абарзєлі!
Под грушу или все в биток?
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Oleg_Sa
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Додано: Пон 25 гру, 2017 14:46
Oleg_Sa
На біржу і під грушу! Нести в кролячі банки з налоХом і документами - себе не поважати...
Я зарубаю на новорічний стіл цього кроліка...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Козак-характерник
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