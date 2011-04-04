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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5852585358545855

Обсяг ваших активів (як у так і поза БС) відносно кінця 2013р, дол. екв.:

Байки про банки і не тільки.... 6 5 83
1. Виріс більш, як удвічі
13%
11
2. Зріс на 50-100%
7%
6
3. Зріс на 35-50%
5%
4
4. Зріс на 10-35%
6%
5
5. Зріс на 5-10%
1%
1
6. Майже не змінився (+/- 5%)
25%
21
7. Впав на 5-10%
5%
4
8. Впав на 10-25%
10%
8
8. Впав на 25-50%
12%
10
10. Впав більш, як на 50%
16%
13
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 10:56

  qwerty2015 написав:
  LuckyG написав:Предлагаю раздел "Акционные предложения банков" наконец-то переименовать в хроники позора.


Підтримую! Крім лоХотронів немає акцій! В них тілький везучий Ляшко зможе брати участь

Альтернативный вариант-порка. И это в предновогоднюю неделю. Какой позор. Ушел на старые столбы. Хитросделанным-дулю. Без масла.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 21:04

Re: Байки про банки і не тільки....

Если старые закончатся, что будете делать?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 21:13

  Oleg_Sa написав:Если старые закончатся, что будете делать?

Закончатся не скоро,либо поднимут ставки с учетом рисков и текущих условий,или на выход-всего два варианта. Вариант сидеть в убыток,как им хочется -не вариант.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:59

  LuckyG написав:
  Oleg_Sa написав:Если старые закончатся, что будете делать?

Закончатся не скоро,либо поднимут ставки с учетом рисков и текущих условий,или на выход-всего два варианта. Вариант сидеть в убыток,как им хочется -не вариант.

На вихід, без варіантів... 8) Бо абарзєлі! :evil:
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:43

  Козак-характерник написав:
  LuckyG написав:
  Oleg_Sa написав:Если старые закончатся, что будете делать?

Закончатся не скоро,либо поднимут ставки с учетом рисков и текущих условий,или на выход-всего два варианта. Вариант сидеть в убыток,как им хочется -не вариант.

На вихід, без варіантів... 8) Бо абарзєлі! :evil:

Под грушу или все в биток?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:46

Oleg_Sa На біржу і під грушу! Нести в кролячі банки з налоХом і документами - себе не поважати... 8) Я зарубаю на новорічний стіл цього кроліка... :mrgreen:
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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2

 
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