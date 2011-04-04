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AlexKa написав:Ребята, кто получал окончивший депозит в Укргазбанке в гривнях. 28 декабря заканчивается депозит,сумма 50к. Какие заморочки? Спасибо.
Никаких. Если у Вас депозит с автоматической лонгацией - позвоните на горячую линию банка и отмените пролонгацию. Это главное. А лучше всего подойти в отделение завтра, уточнить вопрос выше и они на месте помогут Вам его решить. И заказать на 28 декабря 50к - чтобы были в кассе. Все.
akurt написав: А подскажите пожалуйста ГДЕ у нас " - при вкладанні 20 000 долярів (приблизно 78 000 лір) - 800 лір на мсяць прибутку (реальна інфляція в країні - нуль) ?
Вірне запитання - хоч я і чітко прописав все: - під час відпочинку (за копійки) в Турції вивезли 2х10 000 доларів (євро) - я мав на увазі Ви та кобіта (може й жінка) - відкрили депозит в турецьких лірах - зараз 20 000 долярів = 76 000 лір (курс долара трохи впав - ще 3 тижні тому можна було здати баксіки по 3,95 - я здав). Ідеальний варіант такий: відкриваєте в кінці сезону або зараз - а влітку закриваєте (приток валюти влітку: курс впаде). - під час наступного візиту отимаєте свої гроші назад - доречі в турецьких банках немає ніяких комісій та обмежень. І ні про що попереджати - як тут радять на форумі щодо своїх грошей - не треба...
akurt написав: А подскажите пожалуйста ГДЕ у нас " - при вкладанні 20 000 долярів (приблизно 78 000 лір) - 800 лір на мсяць прибутку (реальна інфляція в країні - нуль) ?
Вірне запитання - хоч я і чітко прописав все: - під час відпочинку (за копійки) в Турції вивезли 2х10 000 доларів (євро) - я мав на увазі Ви та кобіта (може й жінка) - відкрили депозит в турецьких лірах - зараз 20 000 долярів = 76 000 лір (курс долара трохи впав - ще 3 тижні тому можна було здати баксіки по 3,95 - я здав). Ідеальний варіант такий: відкриваєте в кінці сезону або зараз - а влітку закриваєте (приток валюти влітку: курс впаде). - під час наступного візиту отимаєте свої гроші назад - доречі в турецьких банках немає ніяких комісій та обмежень. І ні про що попереджати - як тут радять на форумі щодо своїх грошей - не треба...
akurt написав:На сьогодні серед фахівців з фінансового консалтінгу нормальним прибутком вважається: - Арабські бони - приблизно 9 відсотків річних, старт вкладення - 300 000 долярів. - здавання в аренду квартир - 9 відсотків річних, старт вкладення - 40 000 долярів. - депозит в турецьких лірах (відкриваєте під час відпочинку) - під 1 відсоток в місяць - при вкладанні 20 000 долярів (приблизно 78 000 лір) - 800 лір на мсяць прибутку (реальна інфляція в країні - нуль). - акції американських компаній - 10 - 50 відсотків річних, старт вкладення - теоретично від 50 долярів, а реально добре почати з 50 000 долярів.
Ось і думайте, чом Вам так не подобаються 16 відсотків річних по гривні в українських банках...
судя по нему украина в тройке самых привлекательных стран. Скорее всего здесь не учтен налог, но у других если он есть вероятно ситуация аналогичная. В качестве альтернатив - республики соцлагеря например Узбекистан, при достаточно низкой инфляции - не известно правда какие у них условия - реально ли открыть у них депо.
В целом конечно бороться с беспределом надо - когда при девальвации гривны в 300% эти негодяи еще налоги на депо еще придумывают в 20%. Натуральный бандитизм. Но нужны нормальные альтернативы.
Стандартный общемировой ROI недвиги не 9 а всего 5-6%. 12% годовых турецких тоже не фонтан - пока украинские ставки выгоднее.
Вот по акциям американского рынка - интересно было бы узнать как покупать/продавать, насколько реально это для украинцев. Но в среднем там 7-10% - больше если сильно повезет - но все же вариант интересный. Вопрос Как ?