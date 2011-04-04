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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5853585458555856

Обсяг ваших активів (як у так і поза БС) відносно кінця 2013р, дол. екв.:

Байки про банки і не тільки.... 6 5 84
1. Виріс більш, як удвічі
13%
11
2. Зріс на 50-100%
7%
6
3. Зріс на 35-50%
5%
4
4. Зріс на 10-35%
7%
6
5. Зріс на 5-10%
1%
1
6. Майже не змінився (+/- 5%)
25%
21
7. Впав на 5-10%
5%
4
8. Впав на 10-25%
10%
8
8. Впав на 25-50%
12%
10
10. Впав більш, як на 50%
15%
13
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 20:44

Ребята, кто получал окончивший депозит в Укргазбанке в гривнях. 28 декабря заканчивается депозит,сумма 50к. Какие заморочки? Спасибо.
AlexKa
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 21:01

  Козак-характерник написав:На вихід, без варіантів... 8) Бо абарзєлі! :evil:

Два года назад об этом твердил. Теперь уже абарзели, момент упущен. Теперь причина - лишь следствие произошедшего...
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 21:14

  AlexKa написав:Ребята, кто получал окончивший депозит в Укргазбанке в гривнях. 28 декабря заканчивается депозит,сумма 50к. Какие заморочки? Спасибо.

Никаких.
Если у Вас депозит с автоматической лонгацией - позвоните на горячую линию банка и отмените пролонгацию. Это главное.
А лучше всего подойти в отделение завтра, уточнить вопрос выше и они на месте помогут Вам его решить. И заказать на 28 декабря 50к - чтобы были в кассе.
Все.
Наблюдатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 21:24

Re: Байки про банки і не тільки....

  AlexKa написав:Ребята, кто получал окончивший депозит в Укргазбанке в гривнях. 28 декабря заканчивается депозит,сумма 50к. Какие заморочки? Спасибо.

Никаких снимаете пролонгацию через горячую линию и получаете . Снимал с Прозапаса до 100т. грн. даже без заказа деньги были в наличии даже в небольшом отделении моего города.
olgerd
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 21:39

  Ruslan2453 написав:
  akurt написав:
А подскажите пожалуйста ГДЕ у нас " - при вкладанні 20 000 долярів (приблизно 78 000 лір) - 800 лір на мсяць прибутку (реальна інфляція в країні - нуль) ?


Вірне запитання - хоч я і чітко прописав все:
- під час відпочинку (за копійки) в Турції вивезли 2х10 000 доларів (євро) - я мав на увазі Ви та кобіта (може й жінка) - відкрили депозит в турецьких лірах - зараз 20 000 долярів = 76 000 лір (курс долара трохи впав - ще 3 тижні тому можна було здати баксіки по 3,95 - я здав).
Ідеальний варіант такий: відкриваєте в кінці сезону або зараз - а влітку закриваєте (приток валюти влітку: курс впаде).
- під час наступного візиту отимаєте свої гроші назад - доречі в турецьких банках немає ніяких комісій та обмежень. І ні про що попереджати - як тут радять на форумі щодо своїх грошей - не треба...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 00:27

  akurt написав:
  Ruslan2453 написав:
  akurt написав:
А подскажите пожалуйста ГДЕ у нас " - при вкладанні 20 000 долярів (приблизно 78 000 лір) - 800 лір на мсяць прибутку (реальна інфляція в країні - нуль) ?


Вірне запитання - хоч я і чітко прописав все:
- під час відпочинку (за копійки) в Турції вивезли 2х10 000 доларів (євро) - я мав на увазі Ви та кобіта (може й жінка) - відкрили депозит в турецьких лірах - зараз 20 000 долярів = 76 000 лір (курс долара трохи впав - ще 3 тижні тому можна було здати баксіки по 3,95 - я здав).
Ідеальний варіант такий: відкриваєте в кінці сезону або зараз - а влітку закриваєте (приток валюти влітку: курс впаде).
- під час наступного візиту отимаєте свої гроші назад - доречі в турецьких банках немає ніяких комісій та обмежень. І ні про що попереджати - як тут радять на форумі щодо своїх грошей - не треба...

Так это в Турции. Там тепло)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 00:36

  akurt написав:На сьогодні серед фахівців з фінансового консалтінгу нормальним прибутком вважається:
- Арабські бони - приблизно 9 відсотків річних, старт вкладення - 300 000 долярів.
- здавання в аренду квартир - 9 відсотків річних, старт вкладення - 40 000 долярів.
- депозит в турецьких лірах (відкриваєте під час відпочинку) - під 1 відсоток в місяць - при вкладанні 20 000 долярів (приблизно 78 000 лір) - 800 лір на мсяць прибутку (реальна інфляція в країні - нуль).
- акції американських компаній - 10 - 50 відсотків річних, старт вкладення - теоретично від 50 долярів, а реально добре почати з 50 000 долярів.

Ось і думайте, чом Вам так не подобаються 16 відсотків річних по гривні в українських банках...


Дополню статистикой "World Deposit Rates"
https://www.deposits.org/world-deposit-rates.html

судя по нему украина в тройке самых привлекательных стран. Скорее всего здесь не учтен налог, но у других если он есть вероятно ситуация аналогичная. В качестве альтернатив - республики соцлагеря например Узбекистан, при достаточно низкой инфляции - не известно правда какие у них условия - реально ли открыть у них депо.

В целом конечно бороться с беспределом надо - когда при девальвации гривны в 300% эти негодяи еще налоги на депо еще придумывают в 20%. Натуральный бандитизм. Но нужны нормальные альтернативы.

Стандартный общемировой ROI недвиги не 9 а всего 5-6%. 12% годовых турецких тоже не фонтан - пока украинские ставки выгоднее.

Вот по акциям американского рынка - интересно было бы узнать как покупать/продавать, насколько реально это для украинцев. Но в среднем там 7-10% - больше если сильно повезет - но все же вариант интересный. Вопрос Как ?

Хотелось бы конечно более весомых альтернатив.
Surfer
 
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