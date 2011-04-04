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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 гру, 2017 13:01
Re: Байки про банки і не тільки....
коллеги, а вы заметили, что барыги даже календари для клиентов перестали печатать, и даже ручки в канун нового года дарить?
Додано: Вів 26 гру, 2017 13:29
Додано: Вів 26 гру, 2017 13:49
Re: Байки про банки і не тільки....
Пічалько, а не ахції...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 26 гру, 2017 13:59
"Мнение эксперта
Каковы тенденции изменения депозитных ставок в ближайшее время?
Артем Семейнов, директор департамента розничного бизнеса Банка ПИВДЕННЫЙ
Существенных изменений по ставкам по гривневым или валютным вкладам в начале 2018 году ожидать не стоит. Скорее всего, они останутся в пределах действующих сейчас ставок по депозитам. Может произойти несущественное снижение ставок, в связи с окончанием действия акционных новогодних депозитных программ. Ставки по гривневым вкладам могут снизится на 0,25-0,5 пп, а ставки по валютным вкладам на 0,1-0,25 пп. Как и в 2017 г., в период сезонного снижения ликвидности, банки будут предлагать клиентам размещать средства через короткие акционные предложения."
"Во заливает, видно здорово башкой ударился" ("Джентельмены удачи")
Додано: Вів 26 гру, 2017 19:21
Короче,так и писали бы-мы закрываемся)
Додано: Вів 26 гру, 2017 19:30
Там причина была другая. Нужно было уставной капитал увеличивать до 200 млн. До это действовал лимит в 120 млн.грн.
Живите своим умом!
Додано: Вів 26 гру, 2017 19:33
Жадные банкиры, не хотят поднимать ставки
Коллеги может кто слышал что нового по ставкам ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 26 гру, 2017 20:33
Есть тут на ветке советчик komp - уже получил 2 200 благодарностей за умно-теоретические советы - спросите у него - поделится и даст денежный theoretical совет...
Додано: Сер 27 гру, 2017 00:22
Всегда просматривал подобные обсуждения, и ловил себя на мысли - сколько нужно тратить по таким кэшбэковским картам, чтоб почувствовать выигрыш. Вот это тратит народ, думалось мне. Не то что я
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