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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5855585658575858>

Обсяг ваших активів (як у так і поза БС) відносно кінця 2013р, дол. екв.:

Байки про банки і не тільки.... 6 5 84
1. Виріс більш, як удвічі
13%
11
2. Зріс на 50-100%
7%
6
3. Зріс на 35-50%
5%
4
4. Зріс на 10-35%
7%
6
5. Зріс на 5-10%
1%
1
6. Майже не змінився (+/- 5%)
25%
21
7. Впав на 5-10%
5%
4
8. Впав на 10-25%
10%
8
8. Впав на 25-50%
12%
10
10. Впав більш, як на 50%
15%
13
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:01

Re: Байки про банки і не тільки....

коллеги, а вы заметили, что барыги даже календари для клиентов перестали печатать, и даже ручки в канун нового года дарить?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:29

  Stringer написав:коллеги, а вы заметили, что барыги даже календари для клиентов перестали печатать, и даже ручки в канун нового года дарить?

Да у нас похоже уже все на все забили в стране.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:49

Re: Байки про банки і не тільки....

Пічалько, а не ахції...
http://www.prostobank.ua/depozity/stati ... _mesyatsev
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:59

  chipmunk написав:Пічалько, а не ахції...
http://www.prostobank.ua/depozity/stati ... _mesyatsev


"Мнение эксперта
Каковы тенденции изменения депозитных ставок в ближайшее время?

Артем Семейнов, директор департамента розничного бизнеса Банка ПИВДЕННЫЙ

Существенных изменений по ставкам по гривневым или валютным вкладам в начале 2018 году ожидать не стоит. Скорее всего, они останутся в пределах действующих сейчас ставок по депозитам. Может произойти несущественное снижение ставок, в связи с окончанием действия акционных новогодних депозитных программ. Ставки по гривневым вкладам могут снизится на 0,25-0,5 пп, а ставки по валютным вкладам на 0,1-0,25 пп. Как и в 2017 г., в период сезонного снижения ликвидности, банки будут предлагать клиентам размещать средства через короткие акционные предложения."

"Во заливает, видно здорово башкой ударился" ("Джентельмены удачи")
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 19:21

  coulthard написав:
  chipmunk написав:Пічалько, а не ахції...
http://www.prostobank.ua/depozity/stati ... _mesyatsev


"Мнение эксперта
Каковы тенденции изменения депозитных ставок в ближайшее время?

Артем Семейнов, директор департамента розничного бизнеса Банка ПИВДЕННЫЙ

Существенных изменений по ставкам по гривневым или валютным вкладам в начале 2018 году ожидать не стоит. Скорее всего, они останутся в пределах действующих сейчас ставок по депозитам. Может произойти несущественное снижение ставок, в связи с окончанием действия акционных новогодних депозитных программ. Ставки по гривневым вкладам могут снизится на 0,25-0,5 пп, а ставки по валютным вкладам на 0,1-0,25 пп. Как и в 2017 г., в период сезонного снижения ликвидности, банки будут предлагать клиентам размещать средства через короткие акционные предложения."

"Во заливает, видно здорово башкой ударился" ("Джентельмены удачи")

Короче,так и писали бы-мы закрываемся)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 19:30

  Scotch написав:
  zzzzzz написав:Новость касается 42 украинских банков у которых уставной капитал меньше 300 млн грн.

НБУ сдвинул сроки докапитализации , если раньше уставняк надо было увеличить до 300 млн к 11.07.2018 то теперь НБУ на 2 года сдвинул срок до 11.07.2020 года , так же НБУ сдвинул и другие сроки до 400 млн с 2019 на 2022 год

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838


Ребят,подскажите,кто в курсе.Точно помню многие банки уничтожили по причине недостатка капитала,хотя до 11.07 ещё далеко?


Там причина была другая. Нужно было уставной капитал увеличивать до 200 млн. До это действовал лимит в 120 млн.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 19:33

Жадные банкиры, не хотят поднимать ставки :(

Коллеги может кто слышал что нового по ставкам ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 20:33

Есть тут на ветке советчик komp - уже получил 2 200 благодарностей за умно-теоретические советы - спросите у него - поделится и даст денежный theoretical совет...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 21:39

akurt

Аха-ха , нет уж спасибо :lol:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 00:22

  bub-har написав:
  komp написав:Я заметил что барыги сутками обсуждают грейс периоды и двухгривенный кэшбек,
Как точно замечено :D


Всегда просматривал подобные обсуждения, и ловил себя на мысли - сколько нужно тратить по таким кэшбэковским картам, чтоб почувствовать выигрыш. Вот это тратит народ, думалось мне. Не то что я :D
serg1974
 
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