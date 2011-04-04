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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 гру, 2017 01:42
serg1974 написав:
ловил себя на мысли - сколько нужно тратить по таким кэшбэковским картам
Я тоже так подумал! КБ интересен тем,кто много тратит,а с моими тратами меня копеечный КБ не вдохновляет и я могу себе позволить не заморачиваться с КБ! Будут серьёзные траты,тогда и буду думать!
Востаннє редагувалось bub-har
в Сер 27 гру, 2017 01:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 01:49
Козак-характерник написав:
Святий закон: банкстер працює, а золотогоршочник кайфує!
Прошли те времена! Банкиры не будут уже щедро угощать-как раньше! Теперь уместно криптой торгуешь-всю жизнь кайфуешь!
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bub-har
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