Я тоже так подумал! КБ интересен тем,кто много тратит,а с моими тратами меня копеечный КБ не вдохновляет и я могу себе позволить не заморачиваться с КБ! Будут серьёзные траты,тогда и буду думать!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 гру, 2017 01:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Я тоже так подумал! КБ интересен тем,кто много тратит,а с моими тратами меня копеечный КБ не вдохновляет и я могу себе позволить не заморачиваться с КБ! Будут серьёзные траты,тогда и буду думать!
Востаннє редагувалось bub-har в Сер 27 гру, 2017 01:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 гру, 2017 01:49
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:03
"Зимнюю сказку" под 18% на 123 дня Вы уже открыли?
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:18
Выплата - в конце срока, на 6 месяцев, в банке с 3 отделениями?? "Сказка"
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:44
Re: Байки про банки і не тільки....
Минфин определился с судьбой четырех украинских госбанков
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