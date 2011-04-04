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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5855585658575858

Обсяг ваших активів (як у так і поза БС) відносно кінця 2013р, дол. екв.:

Байки про банки і не тільки.... 6 5 84
1. Виріс більш, як удвічі
13%
11
2. Зріс на 50-100%
7%
6
3. Зріс на 35-50%
5%
4
4. Зріс на 10-35%
7%
6
5. Зріс на 5-10%
1%
1
6. Майже не змінився (+/- 5%)
25%
21
7. Впав на 5-10%
5%
4
8. Впав на 10-25%
10%
8
8. Впав на 25-50%
12%
10
10. Впав більш, як на 50%
15%
13
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 01:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  serg1974 написав:ловил себя на мысли - сколько нужно тратить по таким кэшбэковским картам
Я тоже так подумал! КБ интересен тем,кто много тратит,а с моими тратами меня копеечный КБ не вдохновляет и я могу себе позволить не заморачиваться с КБ! Будут серьёзные траты,тогда и буду думать!
Востаннє редагувалось bub-har в Сер 27 гру, 2017 01:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 01:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Святий закон: банкстер працює, а золотогоршочник кайфує!
Прошли те времена! Банкиры не будут уже щедро угощать-как раньше! Теперь уместно криптой торгуешь-всю жизнь кайфуешь!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:03

  zzzzzz написав:Жадные банкиры, не хотят поднимать ставки :(

Коллеги может кто слышал что нового по ставкам ?

"Зимнюю сказку" под 18% на 123 дня Вы уже открыли? :D
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:18

  lubopytnaya написав:
  zzzzzz написав:Жадные банкиры, не хотят поднимать ставки :(

Коллеги может кто слышал что нового по ставкам ?

"Зимнюю сказку" под 18% на 123 дня Вы уже открыли? :D


Выплата - в конце срока, на 6 месяцев, в банке с 3 отделениями?? "Сказка" :lol:
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Минфин определился с судьбой четырех украинских госбанков http://hvylya.net/news/digest/minfin-op ... ankov.html
bub-har
 
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