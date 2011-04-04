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Додано: Чет 28 гру, 2017 22:50
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа, никакой налог на депозиты не загоняет депо в минус, если ставка положительная. Если ставка отрицательная, как, например, в Швейцарии, по долларам, тогда минус. Но если ставка положительная, то даже минус налог - все равно в плюсе. Другое дело, что мало в прибыль, но это уже второй вопрос....
Додано: Чет 28 гру, 2017 22:52
Я скажу, господа, что вы не правы.
Ротшильд не был бы Ротшильдом.
Да, я как и Вы, привык получать немеренное бабло от депозитов - положил в 2009 году в Проминвестбанк 100 000 евро - и получаешь, лежа на диване с книжкой, 1 000 евро процентов в месяц...
Сказка!
Кто-то боялся, закапывал бабло под грушей, а вы (и я) - так нет... И в ВТБ-банк несли доллары - бабло капало просто с неба - грех было не брать его, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ.
Теперь кое-что поменялось, но тоже ничего - то есть хорошо было - было до 1 сентября 2017 года - я даже для себя лично делал расчеты:
"Скоко бабла надо покласть у банку под любым названием, шобы закусывать коньяк икрой от ТМ "Шаланда"?
Сперва выходил на цифру в 10 000 долларов (но перевести в гривну и открыть гривневый депозит).
Потом вышел на цифру тоже приемлемую - 20 000 долларов в переводе в гривну - и рябчиков жуй, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ...
Самое смешное, что банкиры знают, что у Вас осталось МАЛО вариантов - нигде Вы не денетесь, как принесете бабло им - им, у которых и жены, и дети, и внуки живут за границей...
А потомоу банкиры Вам не то, чтобы намекают, они вас ПОНУКАЮТ что-то умное делать:
- открыть вой бизнес (не дай Бог - почитайте последнюю статью Горбулина или Александра Кирша )
- выгодно жениться...
- выгодно развестись...
- свалить за кордон и открыть бизнес там...
- выдать дочь - наконец-то - за иностранца, а не за наркомана из Днепра или из Запорожья...
- положить нахомяченное в незнаю-какой-банк и радоваться 14-16 процентам годовых, лежа на диване, и закусывая подаваемой женой шампанское икрой от ТМ "Шаланда" (рекомендую).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 гру, 2017 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 гру, 2017 22:57
С безвизом и снятием уголовщины за открытие счета за рубежом, наоборот, появился еще один вариант - денежки не им, а в зарубежные банчики.
Додано: Чет 28 гру, 2017 23:13
А где в зарубежных банчиках хорошо кормят сейчас, куда заносить?
Додано: Чет 28 гру, 2017 23:14
Я тут было описал такой вариант - чуть ногами не затоптали...
Даже страну и банки называл...
И курс по 11 процентов годовых по валюте - толко топати нОгами...
Пусть топчут... пусть учатся...
Додано: Чет 28 гру, 2017 23:17
Re: Байки про банки і не тільки....
У каждого своя точка зрения и каждый сам кузнец своего счастья! Лично я прислушиваюсь к мнению окружающих,потом всё взвешиваю и принимаю СВОЁ решение!
Додано: Чет 28 гру, 2017 23:27
Всё IMHO
Додано: Чет 28 гру, 2017 23:31
Кормят плоховато, за то надежность повыше. Да, накладные расходы побольше, но, опять - надежность...
Додано: Чет 28 гру, 2017 23:46
Я три недели назад прилетел со Стамбула,отдыхал и смотрел достопримечательности недельку,но даже такая идея в голову не приходила,спасибо за бесплатную идею отличную , но когда я был курс колебался с 3.94(когда прилетел) до 3.9(когда улетал). Еще вопросик вы сами в банк положили или только теория ?
Додано: П'ят 29 гру, 2017 06:15
Клиент банка уже года три...
На всякий случай - особенности банковского обслуживания в Турции:
1) Нужно сперва получить турецкий идентификационный код (делается за 5 минут, нужно подъехать в Налоговую инспекцию любого города, выдается сразу прямо на месте, с собой иметь ксерокопию украинского заграничного паспорта, в анкете надо указать любой турецкий адрес, можно отеля).
2) Все банковские операции - без комиссий.
3) Интернтет-банкинг - без комиссии (особенность: привязка к турецкому телефонному номеру. Менял номер на украинский - не приходили СМС-ки. Хотя можно еще раз попробовать. У меня просто есть турецкий номер телефона, второй раз тестировать не было необходимости).
4) Зачисление перевода на Ваш счет по SWIFT - без комиссии.
5) Выдача карты и ведение счета - без комиссии.
6) Выдача с Вашего счета любой суммы по первому требованию - без комиссии.
7) Конвертация доллар-лира и лира-доллар прямо в банке по первому требованию. Курс конвертации - как бы "банковский", но реально рыночный, можно и "торговаться" в отделении с управляющим в пределах разумного.
8 ) Открыть счет можно и турецких лирах и в долларах США ( в евро - не пробовал - не было необходимости).
9) Получаете свой личный европейский код IBAN (номер счета). Указывал его для возврата средств за авиабилеты от европейского авиаперевозчика - деньги были зачислены на счет без всяких комиссий. Банк сконвертировал пришедшую валюту в лиры по "правильному" курсу.
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