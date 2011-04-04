Додано: Чет 28 гру, 2017 22:52

Я скажу, господа, что вы не правы.

Ротшильд не был бы Ротшильдом.

Да, я как и Вы, привык получать немеренное бабло от депозитов - положил в 2009 году в Проминвестбанк 100 000 евро - и получаешь, лежа на диване с книжкой, 1 000 евро процентов в месяц...

Сказка!

Кто-то боялся, закапывал бабло под грушей, а вы (и я) - так нет... И в ВТБ-банк несли доллары - бабло капало просто с неба - грех было не брать его, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ.

Теперь кое-что поменялось, но тоже ничего - то есть хорошо было - было до 1 сентября 2017 года - я даже для себя лично делал расчеты:

"Скоко бабла надо покласть у банку под любым названием, шобы закусывать коньяк икрой от ТМ "Шаланда"?

Сперва выходил на цифру в 10 000 долларов (но перевести в гривну и открыть гривневый депозит).

Потом вышел на цифру тоже приемлемую - 20 000 долларов в переводе в гривну - и рябчиков жуй, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ...



Самое смешное, что банкиры знают, что у Вас осталось МАЛО вариантов - нигде Вы не денетесь, как принесете бабло им - им, у которых и жены, и дети, и внуки живут за границей...



А потомоу банкиры Вам не то, чтобы намекают, они вас ПОНУКАЮТ что-то умное делать:

- открыть вой бизнес (не дай Бог - почитайте последнюю статью Горбулина или Александра Кирша )

- выгодно жениться...

- выгодно развестись...

- свалить за кордон и открыть бизнес там...

- выдать дочь - наконец-то - за иностранца, а не за наркомана из Днепра или из Запорожья...

- положить нахомяченное в незнаю-какой-банк и радоваться 14-16 процентам годовых, лежа на диване, и закусывая подаваемой женой шампанское икрой от ТМ "Шаланда" (рекомендую).