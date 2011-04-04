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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5858585958605861

Обсяг ваших активів (як у так і поза БС) відносно кінця 2013р, дол. екв.:

Байки про банки і не тільки.... 6 5 86
1. Виріс більш, як удвічі
13%
11
2. Зріс на 50-100%
7%
6
3. Зріс на 35-50%
5%
4
4. Зріс на 10-35%
8%
7
5. Зріс на 5-10%
1%
1
6. Майже не змінився (+/- 5%)
26%
22
7. Впав на 5-10%
5%
4
8. Впав на 10-25%
9%
8
8. Впав на 25-50%
12%
10
10. Впав більш, як на 50%
15%
13
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:04

  Кассандра написав:AximuS да что вы глупости пишете? Начитались троля на ветке ощада и тут д... на вентилятор мечите.


уважаемая Кассандра! Я пишу конкретно о своей ситуации, которая появилась в эти праздничные дни. Так что какие глупости и троли?

Или я должен хлопать в ладоши от радости, что после пополнения депозита я получаю лояльность согласно договора, а через несколько часов ее выпиливают, попутно рассказывая про сбои и ставку НБУ?

Так что получается, что глупости пишете именно ВЫ
AximuS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:27

AximuS
у меня в отличие от вас, нет проблем ни с пополнением старых депозитов , ни с программой лояльности, ни с чем. А если я написала про троля на ветке ощада, которого вы покормили, то вы прекрасно понимаете о чём речь. И вам, кстати там ответили по делу насчёт программы лояльности, но дело в том, что вы то слышать ни о чём не хотите. Ваше стремление к паникёрству и конфронтации, выказывает ваш юный возраст. Ну так это ваши проблемы, тем более что они со временем проходят. А по поводу ощада всегда так было - обслуживание совковое, но собака лает, а караван идёт. Ничего личного
Кассандра
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:40

  Кассандра написав:AximuS
у меня в отличие от вас, нет проблем ни с пополнением старых депозитов , ни с программой лояльности, ни с чем. А если я написала про троля на ветке ощада, которого вы покормили, то вы прекрасно понимаете о чём речь. И вам, кстати там ответили по делу насчёт программы лояльности, но дело в том, что вы то слышать ни о чём не хотите. Ваше стремление к паникёрству и конфронтации, выказывает ваш юный возраст. Ну так это ваши проблемы, тем более что они со временем проходят. А по поводу ощада всегда так было - обслуживание совковое, но собака лает, а караван идёт. Ничего личного


раз у Кассандры нет проблемы с Ощадом, то значит такой проблемы не существует в принципе.
А кто считает иначе - тот паникер и школота
AximuS
 
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  #<1 ... 5858585958605861
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