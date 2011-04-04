Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:27

AximuS

у меня в отличие от вас, нет проблем ни с пополнением старых депозитов , ни с программой лояльности, ни с чем. А если я написала про троля на ветке ощада, которого вы покормили, то вы прекрасно понимаете о чём речь. И вам, кстати там ответили по делу насчёт программы лояльности, но дело в том, что вы то слышать ни о чём не хотите. Ваше стремление к паникёрству и конфронтации, выказывает ваш юный возраст. Ну так это ваши проблемы, тем более что они со временем проходят. А по поводу ощада всегда так было - обслуживание совковое, но собака лает, а караван идёт. Ничего личного