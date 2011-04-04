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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5859586058615862>

Обсяг ваших активів (як у так і поза БС) відносно кінця 2013р, дол. екв.:

Байки про банки і не тільки.... 6 5 86
1. Виріс більш, як удвічі
13%
11
2. Зріс на 50-100%
7%
6
3. Зріс на 35-50%
5%
4
4. Зріс на 10-35%
8%
7
5. Зріс на 5-10%
1%
1
6. Майже не змінився (+/- 5%)
26%
22
7. Впав на 5-10%
5%
4
8. Впав на 10-25%
9%
8
8. Впав на 25-50%
12%
10
10. Впав більш, як на 50%
15%
13
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:04

  Кассандра написав:AximuS да что вы глупости пишете? Начитались троля на ветке ощада и тут д... на вентилятор мечите.


уважаемая Кассандра! Я пишу конкретно о своей ситуации, которая появилась в эти праздничные дни. Так что какие глупости и троли?

Или я должен хлопать в ладоши от радости, что после пополнения депозита я получаю лояльность согласно договора, а через несколько часов ее выпиливают, попутно рассказывая про сбои и ставку НБУ?

Так что получается, что глупости пишете именно ВЫ
AximuS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:27

AximuS
у меня в отличие от вас, нет проблем ни с пополнением старых депозитов , ни с программой лояльности, ни с чем. А если я написала про троля на ветке ощада, которого вы покормили, то вы прекрасно понимаете о чём речь. И вам, кстати там ответили по делу насчёт программы лояльности, но дело в том, что вы то слышать ни о чём не хотите. Ваше стремление к паникёрству и конфронтации, выказывает ваш юный возраст. Ну так это ваши проблемы, тем более что они со временем проходят. А по поводу ощада всегда так было - обслуживание совковое, но собака лает, а караван идёт. Ничего личного
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:40

  Кассандра написав:AximuS
у меня в отличие от вас, нет проблем ни с пополнением старых депозитов , ни с программой лояльности, ни с чем. А если я написала про троля на ветке ощада, которого вы покормили, то вы прекрасно понимаете о чём речь. И вам, кстати там ответили по делу насчёт программы лояльности, но дело в том, что вы то слышать ни о чём не хотите. Ваше стремление к паникёрству и конфронтации, выказывает ваш юный возраст. Ну так это ваши проблемы, тем более что они со временем проходят. А по поводу ощада всегда так было - обслуживание совковое, но собака лает, а караван идёт. Ничего личного


раз у Кассандры нет проблемы с Ощадом, то значит такой проблемы не существует в принципе.
А кто считает иначе - тот паникер и школота
AximuS
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 13:51

IMPRINTER при покупке 100 грамовки спред процента 2
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 15:13

  AximuS написав:
  Кассандра написав:AximuS
у меня в отличие от вас, нет проблем ни с пополнением старых депозитов , ни с программой лояльности, ни с чем. А если я написала про троля на ветке ощада, которого вы покормили, то вы прекрасно понимаете о чём речь. И вам, кстати там ответили по делу насчёт программы лояльности, но дело в том, что вы то слышать ни о чём не хотите. Ваше стремление к паникёрству и конфронтации, выказывает ваш юный возраст. Ну так это ваши проблемы, тем более что они со временем проходят. А по поводу ощада всегда так было - обслуживание совковое, но собака лает, а караван идёт. Ничего личного


раз у Кассандры нет проблемы с Ощадом, то значит такой проблемы не существует в принципе.
А кто считает иначе - тот паникер и школота

Ну зачем вы так поворачиваете? У меня в мыслях не было вас обидеть.
Да про паникёрство я сказала, но второе определение на вашей совести.
Просто все знают что из себя представляет ощад и все готовы к его мелким подставам. Проблем в нём хоть отбавляй, и как сказал о нём Stringer - это
банк не для стресо-уязвимых людей, т.е. над быть готовым ко всему.
Так что не обижайтесь :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 15:28

  Nickmess написав:IMPRINTER при покупке 100 грамовки спред процента 2

это с учётом НДС или без?
Стас
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 16:26

  Стас написав:
  Nickmess написав:IMPRINTER при покупке 100 грамовки спред процента 2

это с учётом НДС или без?


у нас по-моему НДС при покупки золота не возникает, то в РФ есть НДС.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 16:34

Всем кто смеется над снимающими кеш с кредиток... в последнее время было пару покупок техники. Разница в цене за кеш и по карте от 20 до 40 процентов. Так что если своих нет то очень даже выгодно под 4 процента снять и купить за кеш
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 16:39

  IMPRINTER написав:
  Стас написав:
  Nickmess написав:IMPRINTER при покупке 100 грамовки спред процента 2

это с учётом НДС или без?


у нас по-моему НДС при покупки золота не возникает, то в РФ есть НДС.
ндс в россии. У нас нет на сегодня маржа примерно 5 грн на грамме. При цене 1200 гривен грамм не критично
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 18:20

Re: Байки про банки і не тільки....

в последнее время было пару покупок техники. Разница в цене за кеш и по карте от 20 до 40 процентов.
Это где, если не секрет, такая разница?
Кащей
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