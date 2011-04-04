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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:04
Кассандра написав:AximuS
да что вы глупости пишете? Начитались троля на ветке ощада и тут д... на вентилятор мечите.
уважаемая Кассандра! Я пишу конкретно о своей ситуации, которая появилась в эти праздничные дни. Так что какие глупости и троли?
Или я должен хлопать в ладоши от радости, что после пополнения депозита я получаю лояльность согласно договора, а через несколько часов ее выпиливают, попутно рассказывая про сбои и ставку НБУ?
Так что получается, что глупости пишете именно ВЫ
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AximuS
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:27
AximuS
у меня в отличие от вас, нет проблем ни с пополнением старых депозитов , ни с программой лояльности, ни с чем. А если я написала про троля на ветке ощада, которого вы покормили, то вы прекрасно понимаете о чём речь. И вам, кстати там ответили по делу насчёт программы лояльности, но дело в том, что вы то слышать ни о чём не хотите. Ваше стремление к паникёрству и конфронтации, выказывает ваш юный возраст. Ну так это ваши проблемы, тем более что они со временем проходят. А по поводу ощада всегда так было - обслуживание совковое, но собака лает, а караван идёт. Ничего личного
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Кассандра
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:40
Кассандра написав:AximuS
у меня в отличие от вас, нет проблем ни с пополнением старых депозитов , ни с программой лояльности, ни с чем. А если я написала про троля на ветке ощада, которого вы покормили, то вы прекрасно понимаете о чём речь. И вам, кстати там ответили по делу насчёт программы лояльности, но дело в том, что вы то слышать ни о чём не хотите. Ваше стремление к паникёрству и конфронтации, выказывает ваш юный возраст. Ну так это ваши проблемы, тем более что они со временем проходят. А по поводу ощада всегда так было - обслуживание совковое, но собака лает, а караван идёт. Ничего личного
раз у Кассандры нет проблемы с Ощадом, то значит такой проблемы не существует в принципе.
А кто считает иначе - тот паникер и школота
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AximuS
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Додано: Суб 30 гру, 2017 13:51
IMPRINTER при покупке 100 грамовки спред процента 2
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Nickmess
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Додано: Суб 30 гру, 2017 15:13
AximuS написав: Кассандра написав:AximuS
у меня в отличие от вас, нет проблем ни с пополнением старых депозитов , ни с программой лояльности, ни с чем. А если я написала про троля на ветке ощада, которого вы покормили, то вы прекрасно понимаете о чём речь. И вам, кстати там ответили по делу насчёт программы лояльности, но дело в том, что вы то слышать ни о чём не хотите. Ваше стремление к паникёрству и конфронтации, выказывает ваш юный возраст. Ну так это ваши проблемы, тем более что они со временем проходят. А по поводу ощада всегда так было - обслуживание совковое, но собака лает, а караван идёт. Ничего личного
раз у Кассандры нет проблемы с Ощадом, то значит такой проблемы не существует в принципе.
А кто считает иначе - тот паникер и школота
Ну зачем вы так поворачиваете? У меня в мыслях не было вас обидеть.
Да про паникёрство я сказала, но второе определение на вашей совести.
Просто все знают что из себя представляет ощад и все готовы к его мелким подставам. Проблем в нём хоть отбавляй, и как сказал о нём Stringer - это
банк не для стресо-уязвимых людей, т.е. над быть готовым ко всему.
Так что не обижайтесь
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Кассандра
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Додано: Суб 30 гру, 2017 15:28
Nickmess написав:IMPRINTER
при покупке 100 грамовки спред процента 2
это с учётом НДС или без?
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Стас
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Додано: Суб 30 гру, 2017 16:26
Стас написав: Nickmess написав:IMPRINTER
при покупке 100 грамовки спред процента 2
это с учётом НДС или без?
у нас по-моему НДС при покупки золота не возникает, то в РФ есть НДС.
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IMPRINTER
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Додано: Суб 30 гру, 2017 16:34
Всем кто смеется над снимающими кеш с кредиток... в последнее время было пару покупок техники. Разница в цене за кеш и по карте от 20 до 40 процентов. Так что если своих нет то очень даже выгодно под 4 процента снять и купить за кеш
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Nickmess
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Додано: Суб 30 гру, 2017 16:39
IMPRINTER написав: Стас написав: Nickmess написав:IMPRINTER
при покупке 100 грамовки спред процента 2
это с учётом НДС или без?
у нас по-моему НДС при покупки золота не возникает, то в РФ есть НДС.
ндс в россии. У нас нет на сегодня маржа примерно 5 грн на грамме. При цене 1200 гривен грамм не критично
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Додано: Суб 30 гру, 2017 18:20
в последнее время было пару покупок техники. Разница в цене за кеш и по карте от 20 до 40 процентов.
Это где, если не секрет, такая разница?
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Кащей
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