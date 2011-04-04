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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5859586058615862

Обсяг ваших активів (як у так і поза БС) відносно кінця 2013р, дол. екв.:

Байки про банки і не тільки.... 6 5 86
1. Виріс більш, як удвічі
13%
11
2. Зріс на 50-100%
7%
6
3. Зріс на 35-50%
5%
4
4. Зріс на 10-35%
8%
7
5. Зріс на 5-10%
1%
1
6. Майже не змінився (+/- 5%)
26%
22
7. Впав на 5-10%
5%
4
8. Впав на 10-25%
9%
8
8. Впав на 25-50%
12%
10
10. Впав більш, як на 50%
15%
13
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 18:27

  Кащей написав:
в последнее время было пару покупок техники. Разница в цене за кеш и по карте от 20 до 40 процентов.
Это где, если не секрет, такая разница?


у барыг
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 18:38

  IMPRINTER написав:
  Кащей написав:
в последнее время было пару покупок техники. Разница в цене за кеш и по карте от 20 до 40 процентов.
Это где, если не секрет, такая разница?


у барыг


40 процентов сэкономить сильно сомневаюсь, то фантастика.
Но сняв деньги с карточки и заплатить наличными можно часто сэкономить 5-10 процентов.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:28

Идеи для инвестирования ))
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -2-337491/


Эксперты агентства Bloomberg составили рейтинг активов среди фондовых индексов, в котором украинский UX показал наибольший рост в 2017 году (+80%). Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным исследования, также существенно выросли фондовые индексы Казахстана (+64%) и Монголии (+63%).

Среди валют, наиболее прибыльными стали инвестиции в криптовалюты, которые принесли их владельцам до 6000% прибыли, однако опасения инвесторов по поводу надежности этих вложений остаются довольно сильными.

Что касается нецифровых валют, то наиболее прибыльным оказался мозамбикский метикал, хотя еще 12 лет назад он считался самой слабой валютой в мире.

Второе место в списке наиболее выгодных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%.

Наиболее убыточным активом по итогам 2017 года стал узбекский сум, официальный курс которого рухнул на 60%, то есть более чем вдвое.

В категории инвестиций в сырьевые активы наиболее выгодными были вложения в палладий.

Стоимость этого металла за год выросла на 54%, с $680 до более чем $1060.

На 29% выросли за год цены на медь и алюминий, что эксперты Bloomberg связывают с улучшением прогнозов по экономике по всему миру и ожиданиями роста потребления цветных металлов.

В то же время инвестиции в природный газ и продовольственные активы (сахар, кофе, соевые бобы) принесли убытки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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