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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5860586158625863

Обсяг ваших активів (як у так і поза БС) відносно кінця 2013р, дол. екв.:

Байки про банки і не тільки.... 6 5 87
1. Виріс більш, як удвічі
13%
11
2. Зріс на 50-100%
7%
6
3. Зріс на 35-50%
5%
4
4. Зріс на 10-35%
8%
7
5. Зріс на 5-10%
1%
1
6. Майже не змінився (+/- 5%)
26%
23
7. Впав на 5-10%
5%
4
8. Впав на 10-25%
9%
8
8. Впав на 25-50%
11%
10
10. Впав більш, як на 50%
15%
13
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:16

  chipmunk написав:А шо таке 'дежурний офтоп'?

Це родзинка форуму. Веселі посиденьки форумчан, жарти, тролінг... :P Я про кроля люблю гутарити і налоХ на депозити... :P Але злі модери останнім часом жорстко пресингують. Побажаємо злим модерам в наступному році бути добрішими і заплющувати очі на маленькі і не дуже шалості форумчан. :P Бо без форумчан немає і форума. А значить і роботи для модерів. 8)
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:31

  chipmunk написав:А шо таке 'дежурний офтоп'?

Это как в армии дежурный по тумбочке.
Назначается такой дежурный на сутки и на него вешают 'дежурных офтоп' собак. :D

Всех с наступающим! Здоровья, мира, добра.
Правящей же илите возможность пожить жизнью остальной части граждан.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:36

Турецкие лиры

Задним числом мы все на валютных качелях соросы, лира падает и падает стабильно, в 2,1 раз за 5 лет. Если локально за прошлый год чего-то можно было типа заработать это исключение из правил. Три процента в валюте в стране ищущей внешнюю угрозу и ведущую войну, стране порвавшей с Евросоюзом и гавкающей на США, стране поднимающего голову ислама... какие проценты были в Сирии перед войной?
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:53

  Козак-характерник написав:Христопродавці, звільніть форумчанина року! 8) Новий Рік на носу!
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Свободу Імпрінтеру! Най жиє!
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:54

  Kripo написав:Задним числом мы все на валютных качелях соросы, лира падает и падает стабильно, в 2,1 раз за 5 лет. Если локально за прошлый год чего-то можно было типа заработать это исключение из правил. Три процента в валюте в стране ищущей внешнюю угрозу и ведущую войну, стране порвавшей с Евросоюзом и гавкающей на США, стране поднимающего голову ислама... какие проценты были в Сирии перед войной?


Приблизно як у нас зараз. Йдуть до дупи з такими відсотками
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:54

  Scholar написав:
  Козак-характерник написав:Христопродавці, звільніть форумчанина року! 8) Новий Рік на носу!
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Свободу Імпрінтеру! Най жиє!

та лана, 1200 дали,мона и пострадать....
А за шо Обамычу бан :?: ,а то пропустил за бухлом с наркотой....
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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