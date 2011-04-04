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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5859586058615862

Обсяг ваших активів (як у так і поза БС) відносно кінця 2013р, дол. екв.:

Байки про банки і не тільки.... 6 5 87
1. Виріс більш, як удвічі
13%
11
2. Зріс на 50-100%
7%
6
3. Зріс на 35-50%
5%
4
4. Зріс на 10-35%
8%
7
5. Зріс на 5-10%
1%
1
6. Майже не змінився (+/- 5%)
26%
23
7. Впав на 5-10%
5%
4
8. Впав на 10-25%
9%
8
8. Впав на 25-50%
11%
10
10. Впав більш, як на 50%
15%
13
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:28

Идеи для инвестирования ))
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -2-337491/


Эксперты агентства Bloomberg составили рейтинг активов среди фондовых индексов, в котором украинский UX показал наибольший рост в 2017 году (+80%). Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным исследования, также существенно выросли фондовые индексы Казахстана (+64%) и Монголии (+63%).

Среди валют, наиболее прибыльными стали инвестиции в криптовалюты, которые принесли их владельцам до 6000% прибыли, однако опасения инвесторов по поводу надежности этих вложений остаются довольно сильными.

Что касается нецифровых валют, то наиболее прибыльным оказался мозамбикский метикал, хотя еще 12 лет назад он считался самой слабой валютой в мире.

Второе место в списке наиболее выгодных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%.

Наиболее убыточным активом по итогам 2017 года стал узбекский сум, официальный курс которого рухнул на 60%, то есть более чем вдвое.

В категории инвестиций в сырьевые активы наиболее выгодными были вложения в палладий.

Стоимость этого металла за год выросла на 54%, с $680 до более чем $1060.

На 29% выросли за год цены на медь и алюминий, что эксперты Bloomberg связывают с улучшением прогнозов по экономике по всему миру и ожиданиями роста потребления цветных металлов.

В то же время инвестиции в природный газ и продовольственные активы (сахар, кофе, соевые бобы) принесли убытки.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:22

IMPRINTER интернет магазины. телевизор лж в комфи 14 тыс через хотлайн 10.
кофеварка розетка 16 тыс. мегатрейд- 11500.
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:24

Кащей забейте самсунг с8. цена от 17 до 27 тысяч. это сколько раз? и это все с гарантией и тд. я свой брал кажется за 14900 в розетке тогда он по акции был 23
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:09

  Nickmess написав:Всем кто смеется над снимающими кеш с кредиток... в последнее время было пару покупок техники. Разница в цене за кеш и по карте от 20 до 40 процентов. Так что если своих нет то очень даже выгодно под 4 процента снять и купить за кеш

Если своих нет может дорогая техника не так уж и нужна?
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 11:07

НБУ впервые начал публиковать названия банков нарушителей.

Національний банк у грудні застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу


29.12.2017

прес-реліз



Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у грудні 2017 року застосував до шести банків заходи впливу у вигляді шести письмових застережень та одного штрафу, а саме до:



1) ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:

· неналежне виконання обов’язку розробляти та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

· порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

· використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення;

· порушення порядку подання Національному банку України інформації (документів).



2) ПАТ "ТАСКОМБАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:

· порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб (далі – публічні діячі);

· незабезпечення у своїй діяльності управління ризиками;

· порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

· використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення.



3) ПАТ "БАНК 3/4" застосовано заходи впливу у вигляді письмового застереження за:

· неналежне виконання обов’язку розробляти та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

· порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів;

· використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення.

Також до ПАТ "БАНК 3/4" було застосовано захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 35 000.00 гривень за порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.



4) ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:

· неналежне виявлення публічних діячів;

· виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.



5) ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:

· порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, в тому числі стосовно публічних діячів;

· порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

· порушення порядку подання інформації Національному банку України, спеціально уповноваженому органу.



6) ПАТ "ВТБ БАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації та верифікації клієнтів банку – публічних діячів.



Усього за 2017 рік Національний банк України за результатами перевірок із питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, застосував заходи впливу до 40 банків у вигляді 37 письмових застережень, 15 штрафів на загальну суму 67.6 млн. грн. (сплачених у повному обсязі), та одного зупинення здійснюваних банком окремих видів операцій.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=1103935
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:36

Турецкие лиры

Задним числом мы все на валютных качелях соросы, лира падает и падает стабильно, в 2,1 раз за 5 лет. Если локально за прошлый год чего-то можно было типа заработать это исключение из правил. Три процента в валюте в стране ищущей внешнюю угрозу и ведущую войну, стране порвавшей с Евросоюзом и гавкающей на США, стране поднимающего голову ислама... какие проценты были в Сирии перед войной?
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:54

  Kripo написав:Задним числом мы все на валютных качелях соросы, лира падает и падает стабильно, в 2,1 раз за 5 лет. Если локально за прошлый год чего-то можно было типа заработать это исключение из правил. Три процента в валюте в стране ищущей внешнюю угрозу и ведущую войну, стране порвавшей с Евросоюзом и гавкающей на США, стране поднимающего голову ислама... какие проценты были в Сирии перед войной?


Приблизно як у нас зараз. Йдуть до дупи з такими відсотками
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:54

  Scholar написав:
  Козак-характерник написав:Христопродавці, звільніть форумчанина року! 8) Новий Рік на носу!
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Свободу Імпрінтеру! Най жиє!

та лана, 1200 дали,мона и пострадать....
А за шо Обамычу бан :?: ,а то пропустил за бухлом с наркотой....
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 00:13

С Новым Годом!
Здоровья, счастья, мира, удачи всем форумчанам, их родным и близким!
Black Jack - White Business
ruvex
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Re: Байки про банки і не тільки....

-VICTOR-
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