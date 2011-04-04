Національний банк у грудні застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу





29.12.2017



прес-реліз







Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у грудні 2017 року застосував до шести банків заходи впливу у вигляді шести письмових застережень та одного штрафу, а саме до:







1) ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:



· неналежне виконання обов’язку розробляти та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;



· порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;



· використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення;



· порушення порядку подання Національному банку України інформації (документів).







2) ПАТ "ТАСКОМБАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:



· порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб (далі – публічні діячі);



· незабезпечення у своїй діяльності управління ризиками;



· порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;



· використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення.







3) ПАТ "БАНК 3/4" застосовано заходи впливу у вигляді письмового застереження за:



· неналежне виконання обов’язку розробляти та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;



· порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів;



· використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення.



Також до ПАТ "БАНК 3/4" було застосовано захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 35 000.00 гривень за порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.







4) ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:



· неналежне виявлення публічних діячів;



· виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.







5) ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:



· порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, в тому числі стосовно публічних діячів;



· порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;



· порушення порядку подання інформації Національному банку України, спеціально уповноваженому органу.







6) ПАТ "ВТБ БАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації та верифікації клієнтів банку – публічних діячів.







Усього за 2017 рік Національний банк України за результатами перевірок із питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, застосував заходи впливу до 40 банків у вигляді 37 письмових застережень, 15 штрафів на загальну суму 67.6 млн. грн. (сплачених у повному обсязі), та одного зупинення здійснюваних банком окремих видів операцій.