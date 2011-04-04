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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5861586258635864

Обсяг ваших активів (як у так і поза БС) відносно кінця 2013р, дол. екв.:

Байки про банки і не тільки.... 6 5 87
1. Виріс більш, як удвічі
13%
11
2. Зріс на 50-100%
7%
6
3. Зріс на 35-50%
5%
4
4. Зріс на 10-35%
8%
7
5. Зріс на 5-10%
1%
1
6. Майже не змінився (+/- 5%)
26%
23
7. Впав на 5-10%
5%
4
8. Впав на 10-25%
9%
8
8. Впав на 25-50%
11%
10
10. Впав більш, як на 50%
15%
13
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:29

подскажите как можно вывести деньги со своих счетов на водафоне и лайфе на банковскую карту?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:48

  lara_08 написав:подскажите как можно вывести деньги со своих счетов на водафоне и лайфе на банковскую карту?

Ток для припейда!
Изучайте https://play.google.com/store/apps/deta ... fone&hl=ru
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:56

  clientage написав:
  lara_08 написав:подскажите как можно вывести деньги со своих счетов на водафоне и лайфе на банковскую карту?

Ток для припейда!
Изучайте https://play.google.com/store/apps/deta ... fone&hl=ru

с водафона я так понимаю на альфу только, а с лайфа какие варианты ?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:01

По ссылке - больше текста

35 ГРН/ДОЛ – ЦЕ ЩЕ НЕ "ЧОРНИЙ" СЦЕНАРІЙ: УСТЕНКО - ПРО РИЗИКИ ПРИПИНЕННЯ СПІВПРАЦІ З МВФ
За оцінками виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка, «відкрита й незаповнена потреба» України у валютних надходженнях у 2018 році може скласти біля 7 млрд дол, при тому, що обсяг чистих валютних резервів НБУ (власні кошти Нацбанку – без врахування запозичених коштів, - ред.) наразі коливається біля цієї ж позначки.
...
«З’являється завдання знизити торговий дефіцит. Скорочуй імпорт. Без девальвації ти не зможе це зробити», - зауважив виконавчий директор Фонду Блейзера.
«Йди в позначку 35 та списуй все на розхитану політичну ситуацію в країні, на опонентів, на руку своїх ворогів тощо», - зазначив експерт, описуючи можливе публічне позиціонування владою таких кроків.
"І це не чорний сценарій. Другий сценарій буде інший. Ти, наприклад, тримаєш курс на позначці, на якій зафіксувався, ти йдеш на спалювання своїх золотовалютних резервів. Витратиш 7 млрд дол – і це без врахування "чорних лебедів", - констатував О. Устенко.
Він вважає, що в таких умовах в інтересах влади могло бути перенесення виборів на якомога ранній строк, "поки ситуація не дуже розхитана".
"У 2019 році тільки по зовнішнім боргам потрібно повертати 8 млрд дол, тобто в два рази більше, ніж маєш у 2018 році повернути. Після цього будь готовий, що в тебе буде широкомасштабна криза», - зазначив О. Устенко, додавши, що такі критичні умови зроблять неминучим для влади виконання вимог МВФ.

http://finbalance.com.ua/news/35-hrn_dol--tse-shche-ne-chorniy-stsenariy-riziki-pripinennya-spivpratsi-z-MVF
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:16

  clientage написав:
  lara_08 написав:подскажите как можно вывести деньги со своих счетов на водафоне и лайфе на банковскую карту?

Ток для припейда!
Изучайте https://play.google.com/store/apps/deta ... fone&hl=ru


с лайфа никак )
с ватафона за 4%
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:с ватафона за 4%

это если на карту Альфы ? если на ультру переводить, Альфа за это ничего не возьмёт ?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:53

lara_08

альфа ничего не возьмет.
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  #<1 ... 5861586258635864
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