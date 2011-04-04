35 ГРН/ДОЛ – ЦЕ ЩЕ НЕ "ЧОРНИЙ" СЦЕНАРІЙ: УСТЕНКО - ПРО РИЗИКИ ПРИПИНЕННЯ СПІВПРАЦІ З МВФ

За оцінками виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка, «відкрита й незаповнена потреба» України у валютних надходженнях у 2018 році може скласти біля 7 млрд дол, при тому, що обсяг чистих валютних резервів НБУ (власні кошти Нацбанку – без врахування запозичених коштів, - ред.) наразі коливається біля цієї ж позначки.

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«З’являється завдання знизити торговий дефіцит. Скорочуй імпорт. Без девальвації ти не зможе це зробити», - зауважив виконавчий директор Фонду Блейзера.

«Йди в позначку 35 та списуй все на розхитану політичну ситуацію в країні, на опонентів, на руку своїх ворогів тощо», - зазначив експерт, описуючи можливе публічне позиціонування владою таких кроків.

"І це не чорний сценарій. Другий сценарій буде інший. Ти, наприклад, тримаєш курс на позначці, на якій зафіксувався, ти йдеш на спалювання своїх золотовалютних резервів. Витратиш 7 млрд дол – і це без врахування "чорних лебедів", - констатував О. Устенко.

Він вважає, що в таких умовах в інтересах влади могло бути перенесення виборів на якомога ранній строк, "поки ситуація не дуже розхитана".

"У 2019 році тільки по зовнішнім боргам потрібно повертати 8 млрд дол, тобто в два рази більше, ніж маєш у 2018 році повернути. Після цього будь готовий, що в тебе буде широкомасштабна криза», - зазначив О. Устенко, додавши, що такі критичні умови зроблять неминучим для влади виконання вимог МВФ.