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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5863586458655866

Обсяг ваших активів (як у так і поза БС) відносно кінця 2013р, дол. екв.:

Байки про банки і не тільки.... 6 5 87
1. Виріс більш, як удвічі
13%
11
2. Зріс на 50-100%
7%
6
3. Зріс на 35-50%
5%
4
4. Зріс на 10-35%
8%
7
5. Зріс на 5-10%
1%
1
6. Майже не змінився (+/- 5%)
26%
23
7. Впав на 5-10%
5%
4
8. Впав на 10-25%
9%
8
8. Впав на 25-50%
11%
10
10. Впав більш, як на 50%
15%
13
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 17:42

IMPRINTER
спасибо,с водафона небольшие суммы получается даже выгодней чем с киевстара выводить, там 8%
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:20

  lara_08 написав:IMPRINTER
спасибо,с водафона небольшие суммы получается даже выгодней чем с киевстара выводить, там 8%


КС от суммы 500 грн. тоже 4%
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IMPRINTER
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  #<1 ... 5863586458655866
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