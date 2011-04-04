IMPRINTER
спасибо,с водафона небольшие суммы получается даже выгодней чем с киевстара выводить, там 8%
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 січ, 2018 17:42
IMPRINTER
спасибо,с водафона небольшие суммы получается даже выгодней чем с киевстара выводить, там 8%
Додано: Сер 03 січ, 2018 22:20
КС от суммы 500 грн. тоже 4%
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