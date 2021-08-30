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Як буде збільшуватися
мінімалка у медпрацівників

Як буде збільшуватися мінімалка у медпрацівників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:26

Як буде збільшуватися мінімалка у медпрацівників

Пропонуємо до обговорення:
33 мільярди гривень в рамках програми медичної гарантії з бюджету України на 2022 рік направлять на підвищення зарплат медичним працівникам.

Дивися повний текст Як буде збільшуватися мінімалка у медпрацівників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:26

Читаю статью и невольно вспоминаю анекдот о средней температуре по больнице. Свалим все в одну кучу и получим прекрасный результат. Сам работаю в районной больнице и реальный уровень зарплаты медперсонала знаю не из статистики.
using40
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:41

В нашей стране сделай врачам зарплату даже как в США лечить лучше не будут, большинство врачей нужно отправить на переквалификацию т. к. многие элементарно не могут поставить диагноз даже имея на руках снимки УЗИ, МРТ не говоря уже про обычную симптоматику по жалобе пациента..
livs375
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