Скільки потрібно працювати в Україні, щоб купити новий iPhone 13.
Дивися повний текст Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних країнах, щоб купити iPhone 13 (інфографіка).
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:27
Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних...
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Дивися повний текст Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних країнах, щоб купити iPhone 13 (інфографіка).
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:32
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:36
Re: Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних...
На 13-й про с не минимальной памятью хотят порядка 70кгрн.
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:05
Re: Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних...
"За январь – июль 2021 года средняя зарплата в Украине составляла почти 13,5 тысячи гривен." округляем - 500$.
В месяце сколько там рабочих дней, например 22.
iPhone 13 Pro starts at $999.
Выходит 44 дня, да?
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:07
Зачем нужен яблоФон? Для дэржавы в тэлэфони? Они б еще индекс бутылки коньяка сделали.
Додано: Чет 16 вер, 2021 18:48
В Украине зп где-то в полтора раза ниже, чем в рашке. Рашка есть 42 дня, т.е. нам около 60 дней. Может они считали календарные дни?
Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:46
Украинцам 13 айфон не светит)
С такими зарплатами и ценами на комуналку 365 дней собирать будут
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