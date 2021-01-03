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Липецька фабрика Рошен не змогла
оскаржити донарахування...

Липецька фабрика Рошен не змогла оскаржити донарахування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:17

Липецька фабрика Рошен не змогла оскаржити донарахування...

Пропонуємо до обговорення:
Арбітражний суд Липецької області відмовив Липецькій кондитерській фабриці Рошен у визнанні незаконним рішення міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби щодо найбільших платників податків регіону від 2015 року.

Дивися повний текст Липецька фабрика Рошен не змогла оскаржити донарахування податків майже на 140 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:58

с одной стороны интересных ход против Порошенко, а с другой стороны - сигнал тем кто думает инвестировать на северные болота!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:59

В течение трёх лет войны на территории вражеского государства работала и платила налоги агрессору фабрика "главного" патриота Украины.ПОЗОР.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 18:02

  sena_2008atp написав:В течение трёх лет войны на территории вражеского государства работала и платила налоги агрессору фабрика "главного" патриота Украины.ПОЗОР.


гарно підмічено, точно як постріл з цибулі!
Slon_Nosov
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