|
|
Найбільша в світі мережа кінотеатрів продаватиме квитки...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 вер, 2021 20:56
Пропонуємо до обговорення:
Велика американська мережа кінотеатрів АМС буде приймати не тільки Bitcoin, як анонсувала раніше, але і інші криптовалюти - Ethereum, Litecoin і Bitcoin Cash.
Дивися повний текст Найбільша в світі мережа кінотеатрів продаватиме квитки за різні криптовалюти
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95404
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 20:56
Это по безнадеге :) Тратить деньги на кинотеатр за просмотр того что последнее время снимают ...
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 4501
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 1324 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор