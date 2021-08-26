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Найбільша в світі мережа
кінотеатрів продаватиме квитки...

Найбільша в світі мережа кінотеатрів продаватиме квитки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:56

Найбільша в світі мережа кінотеатрів продаватиме квитки...

Пропонуємо до обговорення:
Велика американська мережа кінотеатрів АМС буде приймати не тільки Bitcoin, як анонсувала раніше, але і інші криптовалюти - Ethereum, Litecoin і Bitcoin Cash.

Дивися повний текст Найбільша в світі мережа кінотеатрів продаватиме квитки за різні криптовалюти.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:56

Это по безнадеге :) Тратить деньги на кинотеатр за просмотр того что последнее время снимают ...
Igorten
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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