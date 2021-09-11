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За народження дітей в Україні
хочуть платити більше:...

За народження дітей в Україні хочуть платити більше:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:39

За народження дітей в Україні хочуть платити більше:...

Пропонуємо до обговорення:
Виплати при народженні дитини в Україні планують підвищити до 50-150 тис. гривень. Суми відрізнятимуться залежно від того, на яку за рахунком дитину в родині виплачується допомога. Підвищення відбудеться не раніше 2022 року.

Дивися повний текст За народження дітей в Україні хочуть платити більше: коли планується підвищення і кого зачепить.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:39

В Украине хотят построить метро
В Украине хотят повысить пенсии
В Украине хотят платить больше за рождения детей

По-настоящему, в Украине хотят много говорить, воровать и ничего не делать
kdevil
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:59

Пропьют =((((((((((
wild2006
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