|
|
За народження дітей в Україні хочуть платити більше:...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:39
Пропонуємо до обговорення:
Виплати при народженні дитини в Україні планують підвищити до 50-150 тис. гривень. Суми відрізнятимуться залежно від того, на яку за рахунком дитину в родині виплачується допомога. Підвищення відбудеться не раніше 2022 року.
Дивися повний текст За народження дітей в Україні хочуть платити більше: коли планується підвищення і кого зачепить
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95406
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:39
В Украине хотят построить метро
В Украине хотят повысить пенсии
В Украине хотят платить больше за рождения детей
По-настоящему, в Украине хотят много говорить, воровать и ничего не делать
-
kdevil
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 25.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:59
Пропьют =((((((((((
-
wild2006
-
-
- Повідомлень: 463
- З нами з: 05.01.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор