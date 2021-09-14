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У Мінцифри розповіли, коли
можна буде роздрукувати...

У Мінцифри розповіли, коли можна буде роздрукувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:56

У Мінцифри розповіли, коли можна буде роздрукувати...

Пропонуємо до обговорення:
На порталі Дія можна буде згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію.

Дивися повний текст У Мінцифри розповіли, коли можна буде роздрукувати COVID-сертифікат.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:56

Всех всех в ДИЮ загоняют. Каждого к ногтю.
p_a_l
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