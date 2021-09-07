Укрпошта запускає пілотний проект по впровадженню почтоматов в своїх відділеннях.
Дивися повний текст Укрпошта запускає перші поштомати (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:12
Укрпошта запускає перші поштомати (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошта запускає перші поштомати (відео).
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:12
Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:51
Зачем наступать опять на грабли. Ведь уже есть негативный опыт Розетки и др. с этими почтоматами. Наш человек хочет сразу проверить товар а не получать кота в мешке. И не надо говорить что в Европе везде так. В Европе ты можешь вернуть этот товар в любой момент, а у нас надо пройти 9 кругов ада чтобы получить назад свои деньги
Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:31
_hunter
Оно то вроде правильно. Но на моём отделении сотни посылок, ячеек столько не поставят. Будет по 10-20. И все равно мы будем с пенсами стоять . Хотя идея классная
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:00
Re: Укрпошта запускає перші поштомати (відео)
О каком негативном опыте Розетки речь? Наоборот, очень удобно. Если что не так, а это крайне редко - всегда есть 14 дней на возврат
Додано: Суб 18 вер, 2021 11:07
Мало ли что они поставить хотят: возможно как амазоновский робот будет -- со стеллажа берет, в ячейку кладет прямо в момент выдачи. Возможно будет кнопка "заберу" завтра с пулом ячеек... Вариантов -- море.
Додано: Суб 18 вер, 2021 14:50
Поштомати\термінали... І це все щастя за кошти платників податків. Просто для того, щоб створити конкурента "новій пошті", які все це вже давно зробили ? Коли в цивізілованому світі намагаються зменшити частку держави.
Дурість
Додано: Суб 18 вер, 2021 14:58
Так, потенційно може позбавити від стояння у чергах у відділеннях (хоча останнім часом якщо і є черга, то зазвичай це черга з тих, хто забирає/відправляє щось); до того ж заявлено роботу 24/7, але для цього треба робити тамбури як в деяких банках із зоною самообслуговування, куди можна зайти в будь-який час, навіть якщо саме відділення не працює. Я про те, що якщо поставити поштомат в іншому місці, це збільшить перелік місць, де можна отримати відправлення, адже у відділенні й так можна це зробити, тобто додавши поштомат Укрпошта не додає особливо функціональності. Я, наприклад, не бачив поштоматів у відділеннях Нової пошти...
Додано: Суб 18 вер, 2021 15:16
Укрпошта - це совок. Все що не робиться - через опу. І ця затея, щоб розпилити бабло. Не вірю я в благі наміри ні Укрпошти, ні Ощада, ні іншої державної муйні. Все тре зачинити назавжди і повиганяти дармоєдів.
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|