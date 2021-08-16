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Правоохоронці провели огляд
на будівництві Подільського...

Правоохоронці провели огляд на будівництві Подільського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:35

Правоохоронці провели огляд на будівництві Подільського...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Дивися повний текст Правоохоронці провели огляд на будівництві Подільського мосту (фото).
R2
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