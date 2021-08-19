В Києві почали робити платним паркування на вулицях: 5...
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Ну - якщо чисто віртуальні штрафи почнуть накопичувати - і потім реально змусять їх платити - то такий варіант в принципі міг би бути . Але як воно все буде в житті - поки що невідомо . Офіційно почне ворушитися - якщо повісять відповідні дорожні знаки . Поки їх немає - це просто розмови . Як тільки щось таке почнеться - зразу почне зростати кількість парковок . Все зв"язане ... Але як по-моєму - нічого з того не буде - хіба що це буде експеримент на майбутнє ....
alik написав:С математикой не сходится: с 8ми утра до 22 вечера это 14 часов, заплатить за парковку получается 70, 350 или 490грн соответсвенно зоне. Штраф за день получается 100, 500 и 700, но если оплатить штраф сразу, то 50, 250 и 350, что дешевле парковки. Но тут есть лайфхак: штраф за парковку не по правилам(на тротуаре) составляет 255, делим на два - шара
Автомобиль в Киеве - обуза, причём затратная. Дешевле ездить на такси. Как вариант решения всех проблем с авто, жить в частном доме с гаражом на участке.
Борьба с автомобилями - это бальзам на душу для нищего, лево-зелёного лохтората. Популизм чистой воды, властям главное содрать в бюджет и разворовать. Садик что ли построят за собранные с парковок средства? Метро? Дорогу во дворе? Нет, растащат по карманам. А глупцы будут и дальше восхищаться охотой на (авто)ведьм.