Проектирование и строительство деревянных домов и бань

200 $/метр кв.
Качественные и экологически чистые
дома и бани от фундамета до крыши
Реконструкция и ремонт срубов
Герметзация, конопатка, покраска, шлифовка
О НАС
Мы, строим все! От уютных, компактных бань до огромных комплексов отдыха и вилл. Красивые и экологически чистые дома, еще прослужат вашим внукам. Также конопатка, герметизация, шлифовка, покраска, сборка входит в перечень наших услуг.
В течение 13 лет мы порадовали более 100 семей замечательными, искусно изготовленными, деревянными срубами ручной работы. Строим из бревна, бруса и лафета методом ручной рубки, срубы под ключ. Без использования клеев, синтетических утеплителей и токсичных красок.
Наш опыт – это более 120 больших и малых объектов, в самых разных уголках нашей страны и за ее пределами. Будь то маленькая баня или большая база отдыха, принцип всегда неизменен – совершенно выполнить свою работу. Уверяем, она состоит из лучших мастеров, которые знают свое дело.
Дом 5,5 х 10 м, цена 16 900$
Цены* на сруб дома - высота сруба 3м. (Цена указана за стеновой комплект, средняя стоимость отделки сруба составляет 70-80% от стоимости стенового комплекта.)
ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
Украина, Киев
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20