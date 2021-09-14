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Де в Україні найкомфортніше
жити: ТОП найкращих міст

Де в Україні найкомфортніше жити: ТОП найкращих міст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:23

Де в Україні найкомфортніше жити: ТОП найкращих міст

Пропонуємо до обговорення:
Найзручнішим містом для життя названа Вінниця.

Дивися повний текст Де в Україні найкомфортніше жити: ТОП найкращих міст.
R2
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