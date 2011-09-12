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странности дизайна "синих"
стодолларовых купюр

странности дизайна "синих" стодолларовых купюр
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:36

странности дизайна "синих" стодолларовых купюр

Почему полоска на 100 долларовой купюре в её центре не приклеена к синей 3D ленте? Считаю это серьёзным "косяком" дизайнеров. В наших купюрах украинских гривен 3Д лента вплетена в бумажные слои купюры и всё это надёжно склеено. А в 100 долларовых купюрах можно спичку просунуть между полоской и 3D лентой. Это "косяк". И так на всех 100$ купюрах этот типографский "брак".
Yuri_61
 
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