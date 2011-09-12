|
|
странности дизайна "синих" стодолларовых купюр
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 вер, 2021 19:36
Почему полоска на 100 долларовой купюре в её центре не приклеена к синей 3D ленте? Считаю это серьёзным "косяком" дизайнеров. В наших купюрах украинских гривен 3Д лента вплетена в бумажные слои купюры и всё это надёжно склеено. А в 100 долларовых купюрах можно спичку просунуть между полоской и 3D лентой. Это "косяк". И так на всех 100$ купюрах этот типографский "брак".
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2310
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 392 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 30 жов, 2021 18:31
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1811
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|120
|165861
|
|
|7
|20616
|
|
|570
|133145
|
Сер 23 січ, 2019 15:59
tea