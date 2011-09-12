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Додано: Суб 18 вер, 2021 19:36
странности дизайна "синих" стодолларовых купюр
Почему полоска на 100 долларовой купюре в её центре не приклеена к синей 3D ленте? Считаю это серьёзным "косяком" дизайнеров. В наших купюрах украинских гривен 3Д лента вплетена в бумажные слои купюры и всё это надёжно склеено. А в 100 долларовых купюрах можно спичку просунуть между полоской и 3D лентой. Это "косяк". И так на всех 100$ купюрах этот типографский "брак".
Додано: Суб 30 жов, 2021 18:31
Re: странности дизайна "синих" стодолларовых купюр
Додано: Сер 29 бер, 2023 19:38
якість "синіх" 100 доларових банкнот 2017 року випуску
якість "синіх" 100 доларових банкнот 2017 року випуску бажає кращого.
не порівняти з високою якістю сіро - зелених банкнот 2006 року випуску.
Помітив наступні недоліки:
1) відхилення від "стандартних" геометричних розмірів у "синіх" банкнот 2017 року випуску дуже велике: то вони вузче або ширше на 2-3 мм від норми, є такі, що котротші або довші від встановленого стандарту;
2) в центрі банкноти поряд з синьою 3Д стрічкою, там де полоска перекриває 3Д стріку зверху, дуже часто трапляється перфорація банкноти, тобто, на просвіт можна побачити сильне утоншення банкноти, через яке пробивається світло, як через отвір. Така перфорація, імхо є результатом недоопрацювання технології "вшиття" в банкноту синьої 3Д стрічки (відбувається пошкодження верхнього або нижнього шару банкноти);
3) синя 3Д стріка на деяких банкнотах має потемніння на краю банкноти, немовби є відшарування цієї стрічки;
4) полоски, які перекривають 3Д стріку, мають нерівні края, багато є банкнот, в яких полоска по центру купюри не прилягає до основи, через щілину можна навіть сірника просунути. Імхо це велика недоробка дизайну банкноти, так як ця полоска легко надривається при необережності.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 29 бер, 2023 19:57, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 29 бер, 2023 19:59
Додано: Чет 30 бер, 2023 06:30
Re: якість "синіх" 100 доларових банкнот 2017 року випуску
Тоже обращал внимание на это. При пристальном изучении купюры даже поверить не мог, что так небрежно печатают.
Может это нам какую-то дичь печатают и привозят? 😁 А когда война закончится, купюры станут неликвидами 😁
Додано: Суб 01 кві, 2023 22:46
Re: якість "синіх" 100 доларових банкнот 2017 року випуску
Касательно качества 😁
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