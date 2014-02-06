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Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 чер, 2023 10:03
Zochan написав:
"GARANT" При обміні доларів 1996 року випуску не діє оптовий курс. Приймаємо зношені купюри за іншим курсом в залежності від стану купюр. Замовити долари тільки нового зразка (від 2009 року) на 8 коп більше ніж оптовий.
Це вже тенденція.
Цікаво "зелені" з 1996 - 2006 чекатиме така сама доля як "з маленьким портретом"?
Ви самі берете купюри старого зразка?
Я ні.
І на цьому форумі маже всі не беруть.
Куди дівати обмінкам купюри строго зразку?
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Додано: Чет 08 чер, 2023 11:57
Жесть... Поки в тему не зайшов, то й і не знав, що така бідулька з цими баксами в державі. Напевне, війна скінчилась і більше ніяких проблем немає
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 08:59
А чому ми ще гривню не розбиваємо по годах?)) Якщо я здаю новий синій доллар, то тоді давайте і гривню мені тільки надруковану. А то вдруг завтра чутки пустять, що в магазинах приймають тільки гривню від 2021 року))
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