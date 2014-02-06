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Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 чер, 2023 10:03
Zochan написав:
"GARANT" При обміні доларів 1996 року випуску не діє оптовий курс. Приймаємо зношені купюри за іншим курсом в залежності від стану купюр. Замовити долари тільки нового зразка (від 2009 року) на 8 коп більше ніж оптовий.
Це вже тенденція.
Цікаво "зелені" з 1996 - 2006 чекатиме така сама доля як "з маленьким портретом"?
Ви самі берете купюри старого зразка?
Я ні.
І на цьому форумі маже всі не беруть.
Куди дівати обмінкам купюри строго зразку?
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Додано: Чет 08 чер, 2023 11:57
Жесть... Поки в тему не зайшов, то й і не знав, що така бідулька з цими баксами в державі. Напевне, війна скінчилась і більше ніяких проблем немає
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 08:59
А чому ми ще гривню не розбиваємо по годах?)) Якщо я здаю новий синій доллар, то тоді давайте і гривню мені тільки надруковану. А то вдруг завтра чутки пустять, що в магазинах приймають тільки гривню від 2021 року))
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alexssumin1
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 11:54
Через время и синие будут принимать по цене 1996г.
Менялы разведут народ и скажут - утопленники с юга. Такие берём по 35))
Интересно покупает народ только синие и дороже, а дальше что с ними делает??? В сундук на сохранение...???. Такие сундуки и подушки сейчас плавают по Днепру..((
Советую покупать дешевле любые года в хорошем состоянии, желательно с большим портретом. И чем переплачивать менялам, то купите тур и поедьте с детьми на летний отдых в Европу или в Турцию. Кстати там берут любые года. А у кого хлам, то летите в Америку, когда такой шанс будет...??? Здесь говорят хлам, а там проблем - 0000%.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:10
Советы местных экспертов-практиков сводятся к тому, что если вы подали квартиру за 150 000 у.е и с вами рассчитались не идеальными купюрами, едете на отдых в Турцию - Египет и там пропиваете все доллары.
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